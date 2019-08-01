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РИА Новости

Лондон запрашивал встречу с Лавровым на полях СМИД АСЕАН, сообщил источник

03:39
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров на полях СМИД АСЕАН. 31 июля 2019
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях СМИД АСЕАН. 31 июля 2019
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях СМИД АСЕАН. 31 июля 2019
БАНГКОК, 1 авг - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб запрашивал встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях Совета министров иностранных дел (СМИД) АСЕАН, но встреча не состоялась, так как Лондон перестал выходить на связь, сообщил РИА Новости источник. Посольство Великобритании в Москве эту информацию опровергает.
Лавров 30-31 июля находился в Таиланде с двухдневным визитом. Во вторник у него прошли переговоры с руководством Таиланда, в среду – встречи с рядом министров иностранных дел.
"Глава МИД Великобритании запрашивал встречу с Лавровым на полях СМИД АСЕАН. Однако позже британская делегация перестала выходить на связь, в результате встреча не состоялась", - сообщил источник.
Однако британское посольство в своем канале в Telegram опровергло эту информацию: "Хотели бы прояснить, что МИД Великобритании не запрашивал встречу между министром иностранных дел Великобритании Домиником Раабом и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на саммите АСЕАН".
Памятник бывшему премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю (скульптор Айвор Роберт-Джонс) на Парламентской площади и башня Вестминстерского дворца (Биг-Бен)
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