Лондон запрашивал встречу с Лавровым на полях СМИД АСЕАН, сообщил источник

БАНГКОК, 1 авг - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб запрашивал встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях Совета министров иностранных дел (СМИД) АСЕАН, но встреча не состоялась, так как Лондон перестал выходить на связь, сообщил РИА Новости источник. Посольство Великобритании в Москве эту информацию опровергает.

Лавров 30-31 июля находился в Таиланде с двухдневным визитом. Во вторник у него прошли переговоры с руководством Таиланда, в среду – встречи с рядом министров иностранных дел.

"Глава МИД Великобритании запрашивал встречу с Лавровым на полях СМИД АСЕАН. Однако позже британская делегация перестала выходить на связь, в результате встреча не состоялась", - сообщил источник.