Врачи рассказали об опасности летнего похолодания

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Чтобы сохранить здоровье во время летнего похолодания необходимо тепло одеваться и следить за артериальным давлением, так как его перепады из-за холода могут быть очень опасны, считают опрошенные РИА Новости врачи.
Ранее специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала РИА Новости, что прошедший вторник стал самым холодным днём с начала июля. По её словам, среднесуточная температура на 6 градусов ниже климатической нормы.
"Погода сейчас очень коварная. Самая важная рекомендация – не простывать и одеваться по погоде", - рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.
Она уточнила, если человек чувствует малейший дискомфорт, то лучше не ходить на работу, а потратить 1-2 дня на то, чтобы посетить врача и вылечиться, потому что для здоровых людей перепады температуры не страшны, а для тех, кто начинает заболевать, они могут грозить нежелательными последствиями.
В группе риска находятся люди, страдающие хроническими заболеваниями, такими как бронхиальная астма, бронхит, тонзиллит и гайморит, отметила Лапа.
По словам врача, из-за понижения температуры возможны и перепады давления, которые опасны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и гипертонией.
"Если человек не принимает адекватную терапию, то он рискует заболеть, так как сейчас риск инфаркта и инсульта выше, чем обычно", - отметила Лапа.
С ней согласна и врач-терапевт Екатерина Иванова. Она отметила, что людям, попадающим в группу риска, обязательно нужно дважды в день измерять артериальное давление, не переутомляться и при недомогании сразу обращаться к врачу.
Для укрепления иммунитета врачи рекомендуют проходить процедуру иммунокоррекции, которая позволяет повысить иммунитет с помощью задействования собственных резервов организма.
А вот рекомендовать всем употреблять как можно больше фруктов для укрепления иммунитета нельзя, добавила Лапа. Фрукты являются аллергенным продуктом, поэтому вместо насыщения организма человека витаминами могут вызывать нежелательные аллергические реакции, уточнила врач.
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