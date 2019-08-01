Врачи рассказали об опасности летнего похолодания

Пешеходы во время дождя в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Чтобы сохранить здоровье во время летнего похолодания необходимо тепло одеваться и следить за артериальным давлением, так как его перепады из-за холода могут быть очень опасны, считают опрошенные РИА Новости врачи.

Ранее специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала РИА Новости, что прошедший вторник стал самым холодным днём с начала июля. По её словам, среднесуточная температура на 6 градусов ниже климатической нормы.

"Погода сейчас очень коварная. Самая важная рекомендация – не простывать и одеваться по погоде", - рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.

Она уточнила, если человек чувствует малейший дискомфорт, то лучше не ходить на работу, а потратить 1-2 дня на то, чтобы посетить врача и вылечиться, потому что для здоровых людей перепады температуры не страшны, а для тех, кто начинает заболевать, они могут грозить нежелательными последствиями.

В группе риска находятся люди, страдающие хроническими заболеваниями, такими как бронхиальная астма, бронхит, тонзиллит и гайморит, отметила Лапа.

По словам врача, из-за понижения температуры возможны и перепады давления, которые опасны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и гипертонией.

"Если человек не принимает адекватную терапию, то он рискует заболеть, так как сейчас риск инфаркта и инсульта выше, чем обычно", - отметила Лапа.

С ней согласна и врач-терапевт Екатерина Иванова. Она отметила, что людям, попадающим в группу риска, обязательно нужно дважды в день измерять артериальное давление, не переутомляться и при недомогании сразу обращаться к врачу.

Для укрепления иммунитета врачи рекомендуют проходить процедуру иммунокоррекции, которая позволяет повысить иммунитет с помощью задействования собственных резервов организма.