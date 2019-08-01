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РИА Новости
Новое оружие России

В России разработают мультикалиберное модульное стрелковое оружие

03:12
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© РИА Новости / Сергей МамонтовДемонстрация стрелкового оружия в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ). Архивное фото
Демонстрация стрелкового оружия в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ). Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в Ростех) получил патент на изобретение модульного огнестрельного оружия, в котором можно менять элементы в зависимости от задач, сообщили РИА Новости в пресс-службе института.
"Запатентованная российскими оружейниками разработка предоставляет возможность использования как разных калибров путем замены ствола, личинки затвора и магазина, так и различного типа лож из-за унификации крепления, допуская также установку различных спусковых механизмов. Кроме того, обеспечивается надежное базирование всех модулей, располагаемых на каркасе, упрощается сборка и изготовление деталей", - сказали в ЦНИИточмаш.
В институте пояснили, что это оружие состоит из отдельных функциональных элементов, позволяющих производить их замену по желанию пользователя – при переходе на другой тип патронов. Причем ствол может быть заменен без использования специального инструмента.
"Задача изобретения - в повышении эргономических качеств и эксплуатационной надежности модульного огнестрельного оружия, в частности, распределении функций сложной центральной части между отдельными модулями, устранении недостатков, имеющихся у аналогичных зарубежных образцов", - уточнили в пресс-службе.
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В ЦНИИточмаш рассказали, что в мире существует несколько видов модульного оружия. Наиболее близким аналогом к запатентованному является немецкий охотничий карабин Mauser М03. "Однако у него есть серьезные недостатки: во-первых, образец имеет цельную ложу, уступающую российскому изобретению, во-вторых, каркас тяжелый и сложен в исполнении, в-третьих, у образца классическое присоединение магазина и расположение спускового механизма, что не позволяет уменьшать длину оружия" - пояснили в пре--службе.
Кроме того, сообщили в институте, модульное оружие даст солидные преимущества обладающему им охотнику. "Вместо разрешений на несколько единиц огнестрельного оружия он будет оформлять одно – на модульный образец, а, отправляясь на охоту, только менять стволы в зависимости от того, на какой трофей рассчитывает", - резюмировали в пресс-службе.
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1 марта 2018, 20:05
Российские Вооруженные силы сегодня и завтраРазвитие Вооруженных сил России — в инфографике Ria.ru.
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Новое оружие РоссииРостехЦНИИТОЧМАШРоссияБезопасность
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