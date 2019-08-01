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РИА Новости

"Роскосмос" приостановил разработку "Косморобота"

03:06
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСтенд с логотипом "Роскосмоса". Архивное фото
Стенд с логотипом Роскосмоса. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Разработка робота для помощи космонавтам в открытом космосе по проекту "Косморобот" приостановлена из-за секвестра бюджета "Роскосмоса", в ближайшее время работы не возобновятся, рассказали РИА Новости в госкорпорации.
При этом в космос собираются отправить схожего по функциям робота "Федора", созданного в свое время по заказу МЧС. Перед полетом на Международную космическую станцию он получил в "Роскосмосе" наименование Skybot F-850. В аккаунте робота в Twitter говорится, что во время следующего полета он выйдет в открытый космос и станет четырехруким - получит еще две руки вместо ног.
В настоящее время из-за существенного уменьшения объемов финансирования работы по проекту "Косморобот" приостановлены. Возвращение к активной фазе проекта создания роботов космического назначения с учетом изготовленного задела отложено на перспективу", - сказали в "Роскосмосе".
В госкопорации уточнили, что разработка "Косморобота" велась за бюджетный счет, но в связи с сокращением финансирования федеральной космической программы имеющиеся средства направлены на поддержание работы российского сегмента Международной космической станции и дооснащение его новыми модулями, а так же создание новой пилотируемой транспортной системы, включающей новый космический корабль "Федерация".
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Разработкой робота для помощи космонавтам занималась Ракетно-космическая корпорация "Энергия" (разработчик российских космических кораблей и оператор российского сегмента МКС) совместно с профильным ЦНИИ робототехники и технической кибернетики (ЦНИИ РТК) и НПО "Андроидная техника" (создатель робота "Федора"). Первоначальный проект робота-помощника космонавтов был представлен ЦНИИ РТК на конкурсе в головном научном институте "Роскосмоса" ЦНИИмаш в 2015 году. В 2016 году "Роскосмос" объявил тендер, на котором со своим проектом робота-помощника профильный институт победила корпорация "Энергия", до этого не занимавшаяся созданием роботов. Соисполнителями были выбраны ЦНИИ РТК и "Андроидная техника".
Робот был предназначен для перемещения грузов массой до 200 кг по поверхности Научно-энергетического модуля, запуск которого в то время планировался на 2019 год, а сейчас сдвинут на 2022 год. Робот должен был уметь устанавливать и снимать оборудование, соединять электрические кабели, "осматривать" через телекамеры внешнюю поверхность станции.
Сообщалось, что в 2018 года будет создана опытная модель "Косморобота", а в 2019 году он начнет проходить наземные испытания. Как рассказал в 2018 году РИА Новости заместитель главного конструктора ЦНИИ робототехники и технической кибернетики Игорь Даляев, испытания робота-помощника в космосе планировалось начать в 2020 году.
Стоимость работ по проекту "Косморобот", согласно заключенному в 2016 году контракту, составляла 2,4 млрд рублей.
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