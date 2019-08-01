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РИА Новости

Мексиканские власти одобрили экстрадицию экс-главы парламента Гватемалы

02:17
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Власти Мексики одобрили запрос на экстрадицию бывшего председателя конгресса Гватемалы Луиса Армандо Раббе Техады в связи с обвинениями в коррупции, сообщила гватемальская прокуратура.
"В ответ на запрос прокуратуры Гватемалы правительство Мексиканских Соединённых Штатов разрешило экстрадицию экс-председателя (парламента) Луиса Армандо Раббе Техады", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.
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Раббе возглавлял гватемальский однопалатный парламент в 2015-2016 годах. С августа 2016 года он находился в бегах, однако 23 июля 2018 год экс-глава парламента был задержан Интерполом в Мексике. Он сейчас его обвиняют в превышении власти, незаконных назначениях и хищениях.
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МексикаГватемала (республика)В мире
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