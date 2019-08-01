В сенате утвердили Хайтена на пост замглавы комитета начальников штабов

ВАШИНГТОН, 1 авг – РИА Новости. Комитет сената США по вооруженным силам проголосовал за утверждение генерала ВВС Джона Хайтена на пост заместителя председателя Объединенного комитета начальников штабов — второго по рангу военного чина страны, говорится в Twitter комитета.
Его кандидатуру поддержали 20 сенаторов, против проголосовали семь человек.
Теперь указ о его назначении должен подписать президент США Дональд Трамп.
Сейчас Хайтен возглавляет Стратегическое командование ВС США (СТРАТКОМ), которое объединяет стратегические ядерные силы, противоракетную оборону и космические силы.
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