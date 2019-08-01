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РИА Новости

В Ираке заявили, что ждут Лаврова с визитом в октябре

01:52
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Министра иностранных дел Сергея Лаврова ждут в Багдаде в октябре, его визит обсудили глава европейского департамента МИД Ирака Али Шамран Хаджем и посол России в Ираке Максим Максимов, говорится в заявлении МИД Ирака.
Ранее посол Ирака в Москве Хайдар Мансур Хади заявлял, что в Багдаде ждут Лаврова в этом году. Российское внешнеполитическое ведомство не называло дат визита.
"В ходе встречи состоялось обсуждение двусторонних отношений между двумя дружественными странами. Была затронута (тема – ред.) предстоящего визита министра иностранных дел (РФ – ред.) Сергея Лаврова в Багдад в октябре", - сообщается в заявлении.
В заявлении МИД Ирака также отмечается, что стороны обсудили возможность подписания соглашения об освобождении владельцев дипломатических паспортов обеих стран от въездной визы.
Встреча глав МИД России и Ирака в Москве. Архивное фото
23 июля 2017, 03:17
Межгосударственные отношения России и Ирака
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МИД ИракаСергей ЛавровМИД РФИракРоссияВ мире
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