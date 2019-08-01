В Ираке заявили, что ждут Лаврова с визитом в октябре

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Министра иностранных дел Сергея Лаврова ждут в Багдаде в октябре, его визит обсудили глава европейского департамента МИД Ирака Али Шамран Хаджем и посол России в Ираке Максим Максимов, говорится в заявлении МИД Ирака.

Ранее посол Ирака в Москве Хайдар Мансур Хади заявлял, что в Багдаде ждут Лаврова в этом году. Российское внешнеполитическое ведомство не называло дат визита.

"В ходе встречи состоялось обсуждение двусторонних отношений между двумя дружественными странами. Была затронута (тема – ред.) предстоящего визита министра иностранных дел (РФ – ред.) Сергея Лаврова в Багдад в октябре", - сообщается в заявлении.