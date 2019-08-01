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РИА Новости

В Приморье обнаружили разбившийся в 1941 году бомбардировщик ДБ-3

01:43
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© РИА Новости / Иван ШагинДальний бомбардировщик ДБ-3. Архивное фото
Дальний бомбардировщик ДБ-3. Архивное фото
© РИА Новости / Иван Шагин
ВЛАДИВОСТОК, 1 авг - РИА Новости. Поисковики Приморья нашли место катастрофы советского дальнего бомбардировщика ДБ-3, разбившегося в 1941 году, и обнаружили останки членов экипажа, сообщает поисковое объединение "АвиаПоиск" Приморского регионального отделения "Поискового движения России".
По сведениям поисковиков, 12 июня 1941 года самолёт, приписанный к 14 дальнебомбардировочному авиаполку Первой Отдельной Краснознамённой армии, летел с аэродрома Воздвиженка по кольцу Воздвиженка - Анучино - Новопокровка - Старобельмановка - Воздвиженка. Пройдя 23 километра после первого поворотного пункта в районе Анучино, самолёт отклонился вправо от линии полёта на 11 километров и разбился в тайге. Причина крушения до сих пор неизвестна.
"Бомбардировщик почти в отвесном пикировании врезался в склон сопки в тайге. Удар был такой силы, что авиационные моторы М-87 разорвало на куски, стальные лонжероны, которые мы обычно обнаруживаем в целом состоянии, здесь разлетелись на фрагменты не более полуметра каждый. А стальные трубчатые стойки шасси просто лопнули, как пластмассовые", - рассказал командир "АвиаПоиска" Ярослав Ливанский.
Поисковики в эпицентре удара носовой части самолёта обнаружили останки членов экипажа, фрагменты подвесных парашютных систем, личные вещи авиаторов и части от пулемёта ШКАС. Уточняется, что один из членов экипажа успел выброситься с парашютом до момента крушения и приземлился в тайге в 2 километрах от места падения самолёта.
Сейчас поисковики будут выяснять обстоятельства происшествия, чтобы идентифицировать погибших и предать их земле.
Останки экипажа штурмовика Ил-2 обнаружили в Приморье участники поискового объединения АвиаПоиск
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ДБ-3Приморский крайПроисшествия
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