В Приморье обнаружили разбившийся в 1941 году бомбардировщик ДБ-3

ВЛАДИВОСТОК, 1 авг - РИА Новости. Поисковики Приморья нашли место катастрофы советского дальнего бомбардировщика ДБ-3, разбившегося в 1941 году, и обнаружили останки членов экипажа, сообщает поисковое объединение "АвиаПоиск" Приморского регионального отделения "Поискового движения России".

По сведениям поисковиков, 12 июня 1941 года самолёт, приписанный к 14 дальнебомбардировочному авиаполку Первой Отдельной Краснознамённой армии, летел с аэродрома Воздвиженка по кольцу Воздвиженка - Анучино - Новопокровка - Старобельмановка - Воздвиженка. Пройдя 23 километра после первого поворотного пункта в районе Анучино, самолёт отклонился вправо от линии полёта на 11 километров и разбился в тайге. Причина крушения до сих пор неизвестна.

"Бомбардировщик почти в отвесном пикировании врезался в склон сопки в тайге. Удар был такой силы, что авиационные моторы М-87 разорвало на куски, стальные лонжероны, которые мы обычно обнаруживаем в целом состоянии, здесь разлетелись на фрагменты не более полуметра каждый. А стальные трубчатые стойки шасси просто лопнули, как пластмассовые", - рассказал командир "АвиаПоиска" Ярослав Ливанский.

Поисковики в эпицентре удара носовой части самолёта обнаружили останки членов экипажа, фрагменты подвесных парашютных систем, личные вещи авиаторов и части от пулемёта ШКАС. Уточняется, что один из членов экипажа успел выброситься с парашютом до момента крушения и приземлился в тайге в 2 километрах от места падения самолёта.