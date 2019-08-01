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РИА Новости

На Кольцевой линии московского метро появится новая станция

01:41
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосковское метро
Московское метро
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. В Москве возобновится строительство станции "Суворовская" Кольцевой линии столичного метрополитена. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.
По его словам, эта станция под названием "Площадь Коммуны" была спроектирована еще в 1950-х, однако строительство так и не было начато.

"Работы должны стартовать уже в этом году. С инженерной и технической точек зрения это будет сложный объект - все-таки действующая линия в центре города. "Суворовская" расположится между "Новослободской" и "Проспектом мира". С нее будет пересадка на станцию "Достоевская"", - написал Собянин в Twitter.

Ранее заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин рассказал, что в столице на 60 процентов завершены работы по проходке тоннелей для Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена.
Большая кольцевая линия является крупнейшей стройкой в истории столичного метро. Достроить ее планируется в 2022 году. Всего на Большой кольцевой линии протяженностью 70 километров разместится 31 станция. Со станций БКЛ можно будет сделать 19 пересадок на другие линии метро, а также пересесть на МЦК, линии железной дороги и МЦД.
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