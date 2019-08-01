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РИА Новости

Госсекретарь США призвал к выработке всеобъемлющей сделки с Ираном

01:36
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. США по-прежнему настаивают на выработке всеобъемлющей сделки с Ираном, заявил госсекретарь Майк Помпео.
Власти США в среду внесли в санкционный список министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Высокопоставленный сотрудник администрации США заявил, что Вашингтон больше не считает Зарифа приоритетным контактом - он был таким во время обсуждения ядерной сделки, из которой США вышли.
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"США продолжат стремиться к дипломатическому решению, которое бы решило проблему деструктивного поведения иранского режима. Единственный путь для продвижения вперед - это выработка всеобъемлющей сделки, которая бы охватила весь комплекс таких угроз", - говорится в распространенном заявлении госсекретаря.
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Майк ПомпеоИранСШАВ мире
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