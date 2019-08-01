Госсекретарь США призвал к выработке всеобъемлющей сделки с Ираном

ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. США по-прежнему настаивают на выработке всеобъемлющей сделки с Ираном, заявил госсекретарь Майк Помпео.
Власти США в среду внесли в санкционный список министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Высокопоставленный сотрудник администрации США заявил, что Вашингтон больше не считает Зарифа приоритетным контактом - он был таким во время обсуждения ядерной сделки, из которой США вышли.
"США продолжат стремиться к дипломатическому решению, которое бы решило проблему деструктивного поведения иранского режима. Единственный путь для продвижения вперед - это выработка всеобъемлющей сделки, которая бы охватила весь комплекс таких угроз", - говорится в распространенном заявлении госсекретаря.