Трамп предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами в Сибири

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Путиным предложил помощь с тушением пожаров в Сибири, сообщает пресс-служба Кремля.

Разговор состоялся вечером в среду по инициативе американской стороны.

"Президент России высказал искреннюю благодарность за столь внимательное отношение, предложение о помощи и поддержке", — говорится в сообщении.

Путин проинформировал Трампа, что уже сейчас в Сибири создана мощная авиационная группировка для борьбы с пожарами.

Путин отметил, что российская сторона при необходимости воспользуется предложением Трампа. По словам президента, он расценивает этот шаг как залог восстановления полноформатных отношений между двумя странами.

Президенты договорились о продолжении контактов как в телефонном формате, так и при личных встречах.

Пожары в Сибири

Около недели назад Сибирь и другие регионы окутала дымка с запахом гари. Восточный ветер распространил задымленность на территорию Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей со стороны Эвенкийского района Красноярского края. В Иркутской области и Красноярском крае продолжают гореть более миллиона гектаров леса.

В России площадь лесных пожаров составляет 2,7 миллиона гектаров, что на 12 процентов больше, чем на аналогичную дату в прошлом году. В четырех районах страны введен режим ЧС.

Наиболее сложная обстановка наблюдается в Иркутской области, Красноярском крае, республиках Якутии и Бурятии. По информации Лесопожарного центра в Красноярске, в крае горит 1 069 362 гектаров леса, в том числе в зоне контроля 1 062 823 гектаров.

В тушении пожаров задействованы почти три тысячи человек, свыше 350 единиц техники и 28 воздушных судов. По докладам МЧС, с определенными сложностями, но решаются вопросы с дозаправкой и размещением самолетов и вертолетов.