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РИА Новости

Трамп предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами в Сибири

01:28
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Путиным предложил помощь с тушением пожаров в Сибири, сообщает пресс-служба Кремля.
Разговор состоялся вечером в среду по инициативе американской стороны.
"Президент России высказал искреннюю благодарность за столь внимательное отношение, предложение о помощи и поддержке", — говорится в сообщении.
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Путин проинформировал Трампа, что уже сейчас в Сибири создана мощная авиационная группировка для борьбы с пожарами.
Путин отметил, что российская сторона при необходимости воспользуется предложением Трампа. По словам президента, он расценивает этот шаг как залог восстановления полноформатных отношений между двумя странами.
Президенты договорились о продолжении контактов как в телефонном формате, так и при личных встречах.
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Пожары в Сибири

Около недели назад Сибирь и другие регионы окутала дымка с запахом гари. Восточный ветер распространил задымленность на территорию Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей со стороны Эвенкийского района Красноярского края. В Иркутской области и Красноярском крае продолжают гореть более миллиона гектаров леса.
В России площадь лесных пожаров составляет 2,7 миллиона гектаров, что на 12 процентов больше, чем на аналогичную дату в прошлом году. В четырех районах страны введен режим ЧС.
Наиболее сложная обстановка наблюдается в Иркутской области, Красноярском крае, республиках Якутии и Бурятии. По информации Лесопожарного центра в Красноярске, в крае горит 1 069 362 гектаров леса, в том числе в зоне контроля 1 062 823 гектаров.
В тушении пожаров задействованы почти три тысячи человек, свыше 350 единиц техники и 28 воздушных судов. По докладам МЧС, с определенными сложностями, но решаются вопросы с дозаправкой и размещением самолетов и вертолетов.
Как заявлял министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин, причиной возгорания могли стать сухие грозы.
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Дональд ТрампДмитрий КобылкинВладимир ПутинРоссия
Популярные комментарии
Путин отметил, что российская сторона при необходимости А так как необходимости нет то и помощь не нужна Так было с Курском
1 августа, 02:33
netriv
40106021
Мне кажется что скорее вся Россия сгорит чем Путин согласится принять эту помощь...
1 августа, 02:43
Типпичный Россиянин
41120021
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