Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Шоумен Максим Галкин раскритиковал общественность за реакцию на бедствия в России. Видео со своими размышлениями телеведущий опубликовал в Шоумен Максим Галкин раскритиковал общественность за реакцию на бедствия в России. Видео со своими размышлениями телеведущий опубликовал в Instagram

Ранее Галкин опубликовал в соцсети ролик с осуждением модных блогеров, которые призывали на своих страницах к борьбе с пожарами в Сибири. По его словам, слова звезд Instagram были неискренними и были нацелены на получение популярности. Однако некоторые пользователи Сети в комментариях к посту шоумена возмутились его публикацией.

В новом видео Галкин добавил, что его недовольство связано с "инфантильностью общества".

"Наше общество, с точки зрения социальной и общественной активности, абсолютно инфантильное. То есть, когда что-то происходит, мы начинаем всех хаять, в том числе к этому хору голосов присоединяется гламурный Instagram", — отметил он.

Артист подчеркнул, что не хотел бы ограничивать заботу о лесах одной лишь картинкой в соцсети, поскольку от этого "лес не потухнет". Он призвал россиян думать о подобных проблемах заранее.

"Мы говорим о катастрофе, когда она уже произошла, и таких катастроф в России все больше и больше, и они все чаще и чаще, но происходит это не потому, что "больше денег своровали", а потому что это психология наша", — сказал Галкин.

Помимо этого, шоумен объяснил, что имел в виду, говоря, что российские чиновники "не с Марса прилетели".

"Я имею в виду, что они не "такие замечательные", а это часть нашего общества, это часть нашего народа, это часть нашего общего "мы". И все их качества — это часть наших качеств и наших характеристик. Вы задумайтесь, кем вы станете, когда случайно станете или намеренно чиновником. Эта система выстроилась и эволюционировала естественным образом", — отметил артист.

В заключение он добавил, что переживает за людей, находящихся в дыму, и что о лесе следует заботиться 365 дней в году, а не когда он горит.

Пожары в Сибири

Сибирь и другие регионы России около недели назад окутала дымка с запахом гари. Восточный ветер распространил задымленность на территорию Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей со стороны Эвенкийского района Красноярского края. В Иркутской области и Красноярском крае продолжают гореть более миллиона гектаров леса.

Площадь лесных пожаров в России составляет 2,7 миллиона гектаров, что на 12 процентов больше, чем на аналогичную дату в прошлом году. Режим ЧС введен в четырех регионах страны. Наиболее сложная обстановка в Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и Бурятии. По информации Лесопожарного центра в Красноярске, в Красноярском крае горит 1 069 362 гектаров леса, в том числе в зоне контроля 1 062 823 гектаров.