Трамп раскритиковал решение Федрезерва США снизить базовую ставку

ВАШИНГТОН, 1 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп раскритиковал решение Федеральной резервной системы США (ФРС) по снижению базовой ставки на 25 базисных пунктов.
Трамп счел это решение недостаточным и обвинил в этом главу регулятора Джерома Пауэлла, следует из заявления, которое американский лидер опубликовал в своем Twitter.
Пауэлл, как всегда, разочаровал нас, но как минимум он покончил с периодом количественного ужесточения, который не должен был начинаться - и не было бы (слишком низкой) инфляции. В любом случае мы в выигрыше, но очевидно, что большой поддержки от ФРС мне не получить.
Американские фондовые индексы по итогам торговой сессии в среду продемонстрировали снижение, несмотря на то что решение ФРС США по ставке было ожидаемым.
По состоянию на 16.00 местного времени (23.00 мск), промышленный индекс Dow Jones снизился на 1,1% - до 26897,74 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq - на 1,10%, до 8182,461 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,80%, до 2989,18 пункта.
До оглашения итогов заседания ФРС все три индекса росли в среднем в пределах 0,1%.
ФРС по итогам заседания 30-31 июля ожидаемо понизила базовую процентную ставку до 2-2,25% с 2,25-2,5% годовых, это снижение стало первым за последние 10 лет. Следующее заседание запланировано на 17-18 сентября. Эксперты, опрошенные РИА новости накануне заседания ФРС, ожидают, что ставка продолжит понижаться и дальше вплоть до окончания президентских выборов в США в 2020 году.