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РИА Новости

Трамп раскритиковал решение Федрезерва США снизить базовую ставку

00:58
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп раскритиковал решение Федеральной резервной системы США (ФРС) по снижению базовой ставки на 25 базисных пунктов.
Трамп счел это решение недостаточным и обвинил в этом главу регулятора Джерома Пауэлла, следует из заявления, которое американский лидер опубликовал в своем Twitter.

Пауэлл, как всегда, разочаровал нас, но как минимум он покончил с периодом количественного ужесточения, который не должен был начинаться - и не было бы (слишком низкой) инфляции. В любом случае мы в выигрыше, но очевидно, что большой поддержки от ФРС мне не получить.

Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Дональд Трамп
Президент США
Американские фондовые индексы по итогам торговой сессии в среду продемонстрировали снижение, несмотря на то что решение ФРС США по ставке было ожидаемым.
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До оглашения итогов заседания ФРС все три индекса росли в среднем в пределах 0,1%.
ФРС по итогам заседания 30-31 июля ожидаемо понизила базовую процентную ставку до 2-2,25% с 2,25-2,5% годовых, это снижение стало первым за последние 10 лет. Следующее заседание запланировано на 17-18 сентября. Эксперты, опрошенные РИА новости накануне заседания ФРС, ожидают, что ставка продолжит понижаться и дальше вплоть до окончания президентских выборов в США в 2020 году.
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Джером ПауэллДональд ТрампФедеральная резервная система СШАСШАЭкономика
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