Трамп раскритиковал решение Федрезерва США снизить базовую ставку

Пауэлл, как всегда, разочаровал нас, но как минимум он покончил с периодом количественного ужесточения, который не должен был начинаться - и не было бы (слишком низкой) инфляции. В любом случае мы в выигрыше, но очевидно, что большой поддержки от ФРС мне не получить.