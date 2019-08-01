Генсеку ООН направили просьбу расследовать авиаудары по больницам в Сирии

ООН, 1 авг – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш серьезно отнесся к запросу некоторых членов Совбеза провести расследование обстоятельств авиаударов по медучреждениям в Сирии, заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.

"Десять членов Совета безопасности направили письмо генеральному секретарю… Он очень серьезно отнесся к этому запросу и попросил провести тщательный юридический анализ", - сказал Дюжаррик.

По его словам, речь идет о Франции, США, Великобритании, Перу, Польше, Бельгии, Доминикане, Германии, Индонезии и Кувейте.

Во вторник на заседании Совбеза ООН представители США, Великобритании, а также замгенсека ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Марк Лоукок обвинили власти Сирии и Россию в ударах по гуманитарным объектам в Сирии, в том числе по больницам. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отверг эти обвинения, призвав партнеров поверять информацию, прежде чем предъявлять безосновательные обвинения. Он назвал ложью заявления о том, что Россия преднамеренно наносит бомбовые удары по госпиталям и школам.