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РИА Новости
Война в Сирии

Генсеку ООН направили просьбу расследовать авиаудары по больницам в Сирии

00:52
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
ООН, 1 авг – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш серьезно отнесся к запросу некоторых членов Совбеза провести расследование обстоятельств авиаударов по медучреждениям в Сирии, заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.
"Десять членов Совета безопасности направили письмо генеральному секретарю… Он очень серьезно отнесся к этому запросу и попросил провести тщательный юридический анализ", - сказал Дюжаррик.
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Возбужденный Трамп гневно призвал Россию остановить "бойню" в СирииОпять химоружие. И опять угрозы. Вашингтон сотоварищи крайне недоволен происходящим в сирийском Идлибе. Но его мало интересует правда.
По его словам, речь идет о Франции, США, Великобритании, Перу, Польше, Бельгии, Доминикане, Германии, Индонезии и Кувейте.
Во вторник на заседании Совбеза ООН представители США, Великобритании, а также замгенсека ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Марк Лоукок обвинили власти Сирии и Россию в ударах по гуманитарным объектам в Сирии, в том числе по больницам. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отверг эти обвинения, призвав партнеров поверять информацию, прежде чем предъявлять безосновательные обвинения. Он назвал ложью заявления о том, что Россия преднамеренно наносит бомбовые удары по госпиталям и школам.
Как пояснили РИА Новости в британском постпредстве, представители десяти государств встретились с генеральным секретарем, чтобы выяснить, есть ли средства, с помощью которых сама ООН могла бы начать расследование ударов по больницам в Сирии.
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Война в СирииАнтониу ГутеррешСтефан ДюжаррикСовет Безопасности ООНСирияООНВ мире
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