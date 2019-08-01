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РИА Новости

Президент Бразилии пошутил, что все больше влюбляется в Трампа

00:38
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Бразилии Жаир Болсонару на саммите "Группы двадцати"
Президент Бразилии Жаир Болсонару на саммите Группы двадцати
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 1 авг - РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару пошутил, что с каждым разом всё больше влюбляется в своего американского коллегу Дональда Трампа.
Трамп во вторник заявил, что не считает кумовством возможное назначение сына президента Бразилии Жаира Болсонару послом в США, сообщило издание Washington Post.
"После вчерашних похвальных слов от Президент Бразилии Жаир Болсонару пошутил, что с каждым разом все больше влюбляется в своего американского коллегу Дональда Трампа.
Ранее Болсонару заявил, что рассматривает возможность назначить своего сына Эдуарду послом в США. По сообщению портала Globo, президент Бразилии отметил, что назначение на пост посла в Вашингтоне зависит только от самого сына.
Болсонару не раз высказывался в поддержку Трампа. Еще в начале своей избирательной кампании он открыто заявлял, что американский президент, известный в мире своей непредсказуемостью, является его главным примером для подражания.
Жаир Болсонару, кандидат в президенты Бразилии от Социально-либеральной партии, после голосования на избирательном участке в Рио-де-Жанейро. 28 октября 2018
19 марта, 18:28
Братья по разуму. В США стало на одного "Трампа" большеВообще как-то так повелось, что лидеры дружественных государств, даже если они замышляют что-то нехорошее, все равно говорят, что это не направлено против третьих стран. Эти же двое заранее объявили, что встречаются по душу третьего.
062001
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Жаир БолсонаруДональд ТрампБразилияСШАВ мире
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