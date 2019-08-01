Президент Бразилии пошутил, что все больше влюбляется в Трампа

Братья по разуму. В США стало на одного "Трампа" больше Вообще как-то так повелось, что лидеры дружественных государств, даже если они замышляют что-то нехорошее, все равно говорят, что это не направлено против третьих стран. Эти же двое заранее объявили, что встречаются по душу третьего.