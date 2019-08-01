Президент Бразилии пошутил, что все больше влюбляется в Трампа

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 1 авг - РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару пошутил, что с каждым разом всё больше влюбляется в своего американского коллегу Дональда Трампа.
Трамп во вторник заявил, что не считает кумовством возможное назначение сына президента Бразилии Жаира Болсонару послом в США, сообщило издание Washington Post.
"После вчерашних похвальных слов от Президент Бразилии Жаир Болсонару пошутил, что с каждым разом все больше влюбляется в своего американского коллегу Дональда Трампа.
Ранее Болсонару заявил, что рассматривает возможность назначить своего сына Эдуарду послом в США. По сообщению портала Globo, президент Бразилии отметил, что назначение на пост посла в Вашингтоне зависит только от самого сына.
Болсонару не раз высказывался в поддержку Трампа. Еще в начале своей избирательной кампании он открыто заявлял, что американский президент, известный в мире своей непредсказуемостью, является его главным примером для подражания.
19 марта, 18:28Братья по разуму. В США стало на одного "Трампа" большеВообще как-то так повелось, что лидеры дружественных государств, даже если они замышляют что-то нехорошее, все равно говорят, что это не направлено против третьих стран. Эти же двое заранее объявили, что встречаются по душу третьего.