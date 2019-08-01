Глава МИД Ирана объяснил, почему США ввели против него санкции

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что США ввели против него санкции, поскольку сочли его угрозой американской повестке.
"Причина, по которой США внесли меня (в санкционный список - ред.), заключается в том, что я являюсь основным представителем Ирана в мире... Это не повлияет на меня или мою семью, поскольку у меня нет собственности или интересов за пределами Ирана. Спасибо за то, что считаете меня большой угрозой своей повестке", - написал Зариф в Twitter.