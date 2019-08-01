Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-01T00:29Z
https://ria.ru/20190801/1557060775.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155336/01/1553360157_0:96:3086:1832_1036x0_80_0_0_658ca2ca59121cb240b7b372e6284a57.jpg
РИА Новости

Глава МИД Ирана объяснил, почему США ввели против него санкции

00:29
600
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф. Архивное фото
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что США ввели против него санкции, поскольку сочли его угрозой американской повестке.
"Причина, по которой США внесли меня (в санкционный список - ред.), заключается в том, что я являюсь основным представителем Ирана в мире... Это не повлияет на меня или мою семью, поскольку у меня нет собственности или интересов за пределами Ирана. Спасибо за то, что считаете меня большой угрозой своей повестке", - написал Зариф в Twitter.
Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 14 мая 2019
25 июня, 20:04
Игра по-крупному. Глава Госдепа готовит почву для удара по Ирану?Трампу неймется. Его ненависть к Ирану выходит за разумные пределы. Он готов к войне. А просчитать ее итоги в Вашингтоне, похоже, просто некому.
2400000
Обсудить 0
Мохаммад Джавад ЗарифИранСШАВ мире
Рекомендуем
Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
Госсекретарь США призвал к выработке всеобъемлющей сделки с Ираном
РИА
Новости
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф во время совместной пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи в Москве. 28 апреля 2018
США будут принимать решение о допуске Зарифа на мероприятия ООН по ситуации
Келли Крафт. Архивное фото
Американский сенат утвердил нового постпреда при ООН
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
Генсеку ООН направили просьбу расследовать авиаудары по больницам в Сирии
Лента
новостей
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
США ввели санкции против главы МИД Ирана
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
США заявили, что не считают главу МИД Ирана приоритетным контактом
Первый энергоблок атомной электростанции Бушер в Иране. Архивное фото
Болтон: США продлят исключения из санкций для иранских ядерных объектов
Разрушенные здания в Сирии
Пентагон ответил на обвинения Минобороны в подготовке боевиков в Сирии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях СМИД АСЕАН. 31 июля 2019
Лондон запрашивал встречу с Лавровым на полях СМИД АСЕАН, сообщил источник
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Трамп раскритиковал решение Федрезерва США снизить базовую ставку
Президент Бразилии Жаир Болсонару на саммите Группы двадцати
Президент Бразилии пошутил, что все больше влюбляется в Трампа
Twitter
Twitter разблокировал аккаунт российского посольства в Сирии
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
США продолжат кампанию по оказанию максимального давления на Иран
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
В Ираке заявили, что ждут Лаврова с визитом в октябре
Мальчик с флагом Сирии в Алеппо. Архивное фото
В Алеппо восстановили фабрику детской одежды
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:38В Иркутской области шесть человек госпитализировали после ДТП с автобусом
09:36Камчатские спасатели помогут защитить населенные пункты Якутии от пожаров
09:30В Красноярске на время жары для туристов закроют заповедник "Столбы"
09:29Главу Минтранса переизбрали председателем совета директоров "Аэрофлота"
09:28Синоптики предупредили об аномальных холодах в августе
09:28Бюджет Забайкалья должен быть сбалансированным, заявил Медведев
09:26Во Владивостоке проходят обыски в похоронном бюро "Некрополь"
09:21В Приморье должник попытался улететь за границу по паспорту брата
09:21Порошенко рассказал, кем видит себя через десять лет
09:20В Приамурье сократили сроки оформления документов пострадавшим от паводка
09:15В Свердловской области перевернулась лодка с пятью людьми
09:14Движение на серой ветке московского метро ввели в график
09:13В Перми рассказали о состоянии пострадавших при ЧП на пороховом заводе
09:13Исследование выяснило, как траты на мобильную связь зависят от возраста
09:10В центре Москвы нашли артефакты XVII–XVIII веков
09:08Православные верующие начали молиться о прекращении пожаров в Сибири
09:04Школьная задача по математике расколола соцсети на два лагеря
09:04В Липецке устранили аварию, оставившую без воды около 3,5 тысячи жителей
09:01Из аэропорта Красноярска вылетели два Ил-76 для тушения лесных пожаров
09:01"Зеленые финансы" поют романсы: зачем бизнесу в России быть ответственным
Лента новостейМолния