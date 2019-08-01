Число жертв обстрела в Алеппо возросло до четырех человек, сообщают СМИ

БЕЙРУТ, 1 авг - РИА Новости. Количество погибших в результате обстрела террористами жилых кварталов города Алеппо возросло до четырех, 25 мирных граждан получили ранения, сообщает сирийский государственный телеканал.
Ранее сообщалось, что боевики открыли минометный огонь по кварталу Зебдия, в результате чего погиб ребенок.
Боевики, засевшие на окраинах Алеппо, регулярно ведут хаотичный огонь по жилым кварталам города, в результате чего гибнут мирные жители. Сирийская армия в свою очередь в ответ уничтожает огневые позиции террористов.