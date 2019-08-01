В Сети появился русскоязычный трейлер аниме "Спящая принцесса"

Коконэ – девочка-подросток, которая обожает фантазировать и спать. Во сне она переносится в волшебное королевство, которое очень похоже на ее город. На летних каникулах Коконэ узнает, что ее сны связаны с реальностью. В это же время внезапно пропадает ее отец. Вместе с друзьями она отправляется на его поиски. Но истина ей только сниться.