В Сети появился русскоязычный трейлер аниме "Спящая принцесса"

МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. На YouTube разместили русскоязычный трейлер аниме "Спящая принцесса" японского режиссера-аниматора Кэндзи Камиямы.
Коконэ – девочка-подросток, которая обожает фантазировать и спать. Во сне она переносится в волшебное королевство, которое очень похоже на ее город. На летних каникулах Коконэ узнает, что ее сны связаны с реальностью. В это же время внезапно пропадает ее отец. Вместе с друзьями она отправляется на его поиски. Но истина ей только сниться.
"Спящая принцесса" выйдет в российский прокат 29 августа 2019 года. Кэндзи Камияма известен по аниме "Призрак в доспехах: Синдром одиночки".