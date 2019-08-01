Уезжающим с Гоа туристам разрешат вывозить больше двух бутылок алкоголя

МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Власти Гоа планируют изменить для туристов правила вывоза спиртных напитков за пределы штата, сообщает Livemint.
Сейчас путешественникам, покидающим штат, разрешается брать с собой не более двух бутылок алкоголя – одну импортного и одну местного производства.
Главный министр Гоа Прамод Савант заявил законодательному собранию штата, что правительство вскоре начнет диалог с чиновниками соседних государств, чтобы разработать механизм легального вывоза туристами большего количества алкогольных напитков.
"В любом случае есть туристы, которые нарушают существующий лимит по вывозу спиртного, увозя с собой больше бутылок. Мы можем извлечь из этого выгоду, и наши доходы начнут ощутимо расти", - сказал чиновник.
Он напомнил также, что ежегодно Гоа посещают около восьми миллионов туристов.