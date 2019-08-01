В Греции отходы из ресторанов и отелей переработают в корма для животных

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. На греческом острове Крит в скором времени заработает завод на солнечных батареях, на котором пищевые отходы местных ресторанов и отелей будут перерабатывать в корма для животных, На греческом острове Крит в скором времени заработает завод на солнечных батареях, на котором пищевые отходы местных ресторанов и отелей будут перерабатывать в корма для животных, сообщает "ЕвроПульс".

Проект уже прошел пилотную стадию: чуть больше трех месяцев пищевые отходы трех отелей перерабатывались в корма.

За это время инициаторы проекта улучшили технологию просушки органического мусора: вначале на это требовалось 10 дней, теперь – почти в два раза меньше. Ежедневно планируется перерабатывать 1,5 тонны пищевых отходов.