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РИА Новости
Туризм

В Греции отходы из ресторанов и отелей переработают в корма для животных

05:09
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСтраны мира. Греция
Страны мира. Греция
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. На греческом острове Крит в скором времени заработает завод на солнечных батареях, на котором пищевые отходы местных ресторанов и отелей будут перерабатывать в корма для животных, сообщает "ЕвроПульс".
Проект уже прошел пилотную стадию: чуть больше трех месяцев пищевые отходы трех отелей перерабатывались в корма.
За это время инициаторы проекта улучшили технологию просушки органического мусора: вначале на это требовалось 10 дней, теперь – почти в два раза меньше. Ежедневно планируется перерабатывать 1,5 тонны пищевых отходов.
Из ресторанов и отелей, сотрудничающих с проектом, отходы забирает специальный грузовик-морозильник. Заморозка – это первая ступень обеззараживания продуктов. На заводе отходы сортируют и измельчают, а затем специальным образом высушивают, делая их употребление безопасным для животных.
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