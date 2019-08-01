Названы страны, где чаще всего задерживают авиарейсы

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Чаще всего рейсы задерживаются и отменяются в Китае, реже всего — в Белоруссии, сообщает AirHelp.

Специалисты организации по защите прав авиапассажиров изучили данные о перелетах за период с 31 марта по 15 июня 2019 года и выявили количество задержанных и отмененных рейсов в 15 наиболее популярных среди российских путешественников странах.

Самыми непунктуальными оказались Китай, Германия и Греция.

Более 135 000 рейсов вылетели из аэропортов КНР не вовремя: то есть почти каждый третий из более чем 390 000 вылетов был задержан как минимум на 15 минут или отменен.

На втором месте среди рассмотренных стран — Германия (25% непунктуальных рейсов), на третьем — Греция (24%). В Турции опаздывают или отменяются 21% рейсов, в Италии – почти 20%, на Кипре – 17,5%, в Болгарии – 16%.

Наименьшая вероятность столкнуться с задержкой или отменой вылета — в Белоруссии: за рассмотренный период только с 6% рейсов что-то пошло не так. В Молдавии этот показатель составляет 9%, в Казахстане - 12%, а в Латвии - 12,3%.