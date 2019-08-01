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РИА Новости

Как украинские самолеты оказались под огнем в Ливии

08:00
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© Фото : Twitter/@lostarmour Обломки двух Ил-76 украинской авиакомпании Europe Air, уничтоженных на авиабазе Джуфра, Ливия
Обломки двух Ил-76 украинской авиакомпании Europe Air, уничтоженных на авиабазе Джуфра, Ливия
© Фото : Twitter/@lostarmour
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Гражданская война в Ливии обернулась неожиданной стороной. В позиционных боях против мятежного генерала Халифа Хафтара силы правительства национального согласия Фаиза Сараджа уничтожили два украинских транспортных самолета. Почему они оказались в небе над Ливией и что за груз был у них на борту, разбиралось РИА Новости.

Украина в помощь

После утраты в начале июля контроля над стратегически важным городом Гарьян ливийский генерал Халиф Хафтар практически исчез из новостных сводок. Время от времени в СМИ появлялись сообщения, что "Ливийская национальная армия" под его руководством готовится к реваншу и все еще планирует взять власть в Триполи. Однако новой наступательной операции на ливийскую столицу пока так и не последовало.
Глава легитимного Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Сарадж, наоборот, укрепил позиции. Подконтрольные ему силы продолжают выбивать армию мятежного генерала из восточных регионов страны. Поддерживающая Сараджа ООН, в свою очередь, призвала на днях прекратить поставки оружия сторонам ливийского конфликта.
"Обнаруженные в Гарьяне образцы вооружений свидетельствуют, что конфликт подпитывают иностранные правительства. Ливийцы воюют друг с другом за интересы других государств", — подчеркнул спецпредставитель генсека ООН по Ливии Гасан Саламе.
Это прозвучало на фоне неожиданных новостей. Ливийские журналисты сообщили, что в конце прошлой недели во время авиаударов ПНС по аэропорту Аль-Джуфра, который контролируют силы Хафтара, под атаку попали два украинских транспортных самолета Ил-76ТД. Погиб один из летчиков. Украинские СМИ выяснили, кто это: контрактник из Мелитополя Владимир Бухальский, бывший замкомандира 25-й бригады транспортной авиации.
Долгое время он служил в горячих точках на Ближнем Востоке. В 2012-м участвовал в эвакуации украинцев из охваченной гражданской войной Ливии. Несколько лет назад вышел на пенсию, но продолжал летать. Считался одним из самых опытных военных летчиков.
© AFP 2019 / Abdullah DomaХалифа Хафтар на военном параде в Бенгази. 7 мая 2018
Халифа Хафтар на военном параде в Бенгази. 7 мая 2018
© AFP 2019 / Abdullah Doma
Халифа Хафтар на военном параде в Бенгази. 7 мая 2018

Тайные схемы

Уничтоженные авиаударом самолеты принадлежали украинской транспортной авиакомпании Europe Air, но были зарегистрированы на имя выходца из Индии Джайдипа Мирчандани и зафрахтованы Объединенными Арабскими Эмиратами.
На сайте Europe Air указано, что компания занимается воздушными транспортными перевозками. Что касается ИЛ-76ТД, то на приведенной в интернете карте отмечены аэропорты базирования этих самолетов. Один — в Кривом Роге, другой — в третьем по численности населения городе ОАЭ Шардже. Практически все полеты оба воздушных судна совершали оттуда.
Маршруты постоянно менялись: Судан, Алжир, Афганистан, Пакистан, Камерун. Ливии на этой схеме нет. Однако, по данным украинского издания strana.ua, оба ИЛ-76ТД все же там бывали — доставляли из ОАЭ контрабандное оружие для мятежного генерала Хафтара.
Последним местом вылета значится столица ОАЭ Абу-Даби, пункт назначения — ливийский аэропорт Лабрак. Однако уже в небе оба воздушных судна изменили маршрут и направились в Аль-Джуфру. По информации ливийских журналистов, пилотам поручили перевезти на контролируемую Хафтаром авиабазу "остатки груза".
СМИ обратили внимание на то, что именно в день атаки Государственная авиационная служба Украины отозвала у компании Europe Air сертификат эксплуатанта под номером UK046. Однако другие самолеты Europe Air продолжили полеты в страны Ближнего Востока. Официальный Киев пока никак не прокомментировал ситуацию.
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Частный визит шейха в Киев

Буквально за несколько дней до инцидента с Ил-76ТД Украину посетил премьер-министр ОЭА шейх Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум. Визит был объявлен частным, и это позволило украинским властям не раскрывать детали переговоров. Однако в социальных сетях толков было много.
Комментаторы отмечали, что Украина традиционно рассматривает не только ОАЭ, но и большинство стран Ближнего Востока и Африки как рынок сбыта зерна и нефтепродуктов. Не меньший интерес представляют поставки продукции военно-технического назначения, включая авиационную. Так, в феврале в ОАЭ представили бронетранспортер Al-Wahash с боевым модулем БМ-ЗМ "Штурм", плод украинско-арабского сотрудничества.
Абу-Даби всегда проявлял интерес и к возобновлению серийного производства самолетов Ан-124 и Ан-225, а также совместному выпуску беспилотников. СМИ сообщали, что Киев поставлял в Дубай противоракетные комплексы "Стугна-П" и ПТРК "Корсар".
После введенных Москвой санкций Ближний Восток стал для Киева еще важнее. Через партнеров в Персидском заливе Украина закупает комплектующие для военной техники, которые раньше экспортировала из России.
Политологи не исключают, что транспортировка оружия ОАЭ украинцами в третьи страны также могла обсуждаться на переговорах с арабским шейхом.
© AFP 2019Шейх Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум на выставке вооружений в Абу-Даби. 17 февраля 2019
Шейх Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум на выставке вооружений в Абу-Даби. 17 февраля 2019
© AFP 2019
Шейх Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум на выставке вооружений в Абу-Даби. 17 февраля 2019

Молчание — золото

Несмотря на сильный резонанс, вызванный уничтожением украинских самолетов в Ливии, опрошенные РИА Новости эксперты не ожидают серьезных последствий для Киева из-за этого инцидента. Ведь оружие поставляла частная компания.
"Власти Украины наверняка знали о контрабанде, но закрывали на это глаза. За доставку оружия хорошо и оперативно платят, при этом транспортные компании формально не несут за содержащийся на борту груз никакой ответственности. Здесь действует логика "я таксист и не отвечаю за то, что везет в чемодане мой пассажир", — объясняет РИА Новости профессор Академии военных наук и эксперт ПИР-Центра Вадим Козюлин.
Он отмечает, что ближневосточным странам выгодно сотрудничать по серым схемам с Украиной и другими странами СНГ, поскольку, в отличие от Запада, там не задают лишних вопросов.
"Киев осознавал риски и сомнительность поставок вооружений в Ливию. Но маршрут самолетов не всегда удается отследить. Пилоты могли отключать транспондеры, тогда курс сложно зафиксировать. Западные страны тоже грешат такими нелегальными поставками в различные страны, но у них такса значительно выше, чем у стран СНГ", — уточняет Козюлин.
© AFP 2019 / Mahmud Turkia Последствия авиаударов по Таджуре неподалеку от Триполи, Ливия
Последствия авиаударов по Таджуре неподалеку от Триполи, Ливия
© AFP 2019 / Mahmud Turkia
Последствия авиаударов по Таджуре неподалеку от Триполи, Ливия
Руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития Кирилл Семенов считает, что поставки оружия через Украину выгодны ОАЭ прежде всего потому, что партнерам не приходится объяснять детали.
"Ливия находится под санкциями, и такие сделки чреваты неприятностями. Все понимают, что ОАЭ, наряду с Египтом и Саудовской Аравией, обеспечивает оружием мятежного генерала Хафтара, но стараются это не афишировать. Турция, наоборот, открыто поддерживает ПНС — вооружает Сараджа", — рассказывает РИА Новости эксперт.
И добавляет, что турки тоже действуют через страны СНГ. По тем же причинам: на постсоветском пространстве не задают лишних вопросов.
"Например, в мае из турецкого порта Самсун вышло судно под молдавским флагом с военной техникой для Ливии. Судно зарегистрировано в Молдавии, но находится в управлении одной из верфей Турции", — уточняет Семенов.
© AFP 2019 / Mahmud TurkiaПремьер-министр Ливии Фаиз Сарадж на пресс-конференции в Триполи, Ливия. 16 июля 2019
Премьер-министр Ливии Фаиз Сарадж на пресс-конференции в Триполи, Ливия. 16 июля 2019
© AFP 2019 / Mahmud Turkia
Премьер-министр Ливии Фаиз Сарадж на пресс-конференции в Триполи, Ливия. 16 июля 2019
Никаких неприятностей для Киева из-за инцидента не последует, полагает эксперт.
"Украинские власти могут понести лишь имиджевые потери. Они сошлются на то, что не знали, чем занимается частная компания Europe Air, и конфликт будет исчерпан", — уверен он.
Но поставки оружия затягивают и без того длящийся почти пять лет конфликт между западом и востоком страны.
"Несмотря на неудачи Хафтара, ОАЭ, Египет и Саудовская Аравия продолжают ему помогать. В этих странах опасаются, что генерал не удержит контроль и над восточными регионами Ливии, где сосредоточена нефть. Кроме того, отказаться от Хафтара значит уступить идеологическим противникам — Турции и Катару, которые поддерживают Сараджа", — говорит эксперт и заключает, что латентное противостояние в Ливии закончится не скоро.
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Халиф ХафтарФаиз СараджПИР-центрАн-124Ил-76СНГЛивияТурцияОАЭООНРоссияУкраинаВ мире
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