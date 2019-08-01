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РИА Новости

Первая мировая война (1914-1918)

04:15
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкРусская горная артиллерия на Кавказском фронте
Русская горная артиллерия на Кавказском фронте
© РИА Новости
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Первая мировая война (1914-1918) – первый военный конфликт мирового масштаба, в который было вовлечено 38 из существовавших в то время 59 независимых государств (2/3 населения земного шара).
Главной причиной войны стали противоречия между двумя коалициями европейских держав – Антантой (Россия, Англия и Франция) и Тройственным союзом (Германия, Австро-Венгрия и Италия), вызванные обострением борьбы за передел уже поделенных колоний, сфер влияния и рынков сбыта. Начавшись в Европе, где происходили главные события, она постепенно приобрела глобальный характер, охватив также Дальний и Ближний Восток, Африку, акватории Атлантического, Тихого, Северного Ледовитого и Индийского океанов.
Поводом для начала вооруженного столкновения послужил теракт члена организации "Млада Босна" (боролась за объединение всех южнославянских народов в одно государство), сербского студента Гаврило Принципа, в ходе которого 28 июня (все даты приводятся по новому стилю) 1914 года в Сараево (Босния) был убит наследник престола Австро-Венгрии эрцгерцог Франц Фердинанд.
23 июля под давлением Германии Австро-Венгрия предъявила Сербии заведомо неприемлемые для суверенного государства условия для разрешения возникшего конфликта. В своем ультиматуме она потребовала допустить на территорию Сербии свои военные формирования, чтобы совместно с сербскими силами пресекать враждебные акции. После того, как сербское правительство отвергло ультиматум, Австро-Венгрия 28 июля объявила Сербии войну.
© РИА Новости / Юрий Каплун / Перейти в фотобанкГруппа пленных немцев, всего взято в плен 1275 человек. Операция в районе озер Нарочь - Вишневское, март 1916 года
Группа пленных немцев, всего взято в плен 1275 человек. Операция в районе озер Нарочь - Вишневское, март 1916 года
© РИА Новости / Юрий Каплун
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Группа пленных немцев, всего взято в плен 1275 человек. Операция в районе озер Нарочь - Вишневское, март 1916 года
Выполняя свои союзнические обязательства перед Сербией, Россия, получив заверения в поддержке со стороны Франции, 30 июля объявила о всеобщей мобилизации. На следующий день Германия в ультимативной форме потребовала от России прекратить мобилизацию. Не получив ответа, она 1 августа объявила войну России, 3 августа – Франции, а также нейтральной Бельгии, отказавшейся пропустить германские войска через свою территорию. 4 августа Великобритания со своими доминионами объявила войну Германии, 6 августа Австро-Венгрия – России.
В августе 1914 года войну Германии объявила Япония, в октябре – на стороне блока Германия-Австро-Венгрия в войну вступила Османская империя (с 1923 года ‑ Турция), а в октябре 1915 года – Болгария. Италия, изначально занимавшая позицию нейтралитета, в мае 1915 года выступила на стороне Антанты, объявив войну Австро-Венгрии, а 28 августа 1916 года – Германии.
В Первой мировой войне главными сухопутными фронтами стали Западный (французский) и Восточный (русский), основными морскими театрами военных действий – Северное, Средиземное и Балтийское моря.
Военные действия начались на Западном фронте, где создав перевес в войсках, Германия оккупировала Люксембург и Бельгию и начала быстрое продвижение на севере Франции к Парижу. Однако расчет германского командования на быстрый разгром Франции оказался несостоятельным, этому способствовало наступление русских войск в Восточной Пруссии, вынудившее Германию снять часть сил с Западного фронта. К середине ноября 1914 года война на Западном фронте приняла позиционный характер, противостояние шло по линии траншей протяженностью около 970 километров вдоль границы Германии с Бельгией и Францией. До марта 1918 года любые, даже незначительные изменения линии фронта достигались здесь ценой огромных потерь с обеих сторон.
Восточный фронт в первый период войны располагался на полосе вдоль границы России с Германией и Австро-Венгрией. Он простирался от берегов Балтики до Черного моря, имея протяженность более чем 1600 километров к концу 1917 года, не считая 1100 километров Кавказского фронта.
Начало кампании 1914 года на Восточном фронте знаменовалось стремлением русских войск выполнить обязательства перед французами и оттянуть на себя германские силы с Западного фронта. В этот период прошли два крупных сражения – Восточно-Прусская операция и Галицийская битва, в ходе этих боев русская армия разбила австро-венгерские войска, заняла Галицию и вышла в предгорья Карпат. Противник был отброшен на 200-300 километров на запад. Однако развить достигнутый успех из-за отсутствия стратегических резервов русские войска не смогли. Материальные запасы также были израсходованы.
После вступления в войну Турции в октябре 1914 года образовались фронты в Закавказье, Месопотамии и Сирии. В Закавказье войска русской Кавказской армии разгромили турок в Сарыкамышской операции (1914-1915).
© РИА Новости / Перейти в фотобанкРусская армия вступает в город Трапезунд на территории турецкой Армении. 1916 год
Русская армия вступает в город Трапезунд на территории турецкой Армении. 1916 год
© РИА Новости
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Русская армия вступает в город Трапезунд на территории турецкой Армении. 1916 год
Кампания 1914 года ознаменовалась совершенной впервые в мире авиационной бомбардировкой. 8 октября 1914 года британские самолеты, оснащенные 20-фунтовыми бомбами, налетели на германские мастерские по производству дирижаблей во Фридрихшафене. После этого рейда стали создаваться самолеты нового класса – бомбардировщики.
В кампанию 1915 года Германия перенесла главные усилия на Восточный фронт, намереваясь разгромить русскую армию и вывести из войны Россию. В результате Горлицкого прорыва в мае 1915 года немцы нанесли тяжелое поражение русским войскам, которые летом были вынуждены оставить Польшу, Галицию и часть Прибалтики. Однако осенью, отразив наступление противника в районе Вильно (ныне Вильнюс), они заставили германскую армию перейти к позиционной обороне и на Восточном фронте (октябрь 1915 года).
На Западном фронте стороны продолжали держать стратегическую оборону. 22 апреля 1915 года в ходе боев под Ипром (Бельгия) Германией было впервые использовано химическое оружие (хлор). После этого отравляющие газы (хлор, фосген, а позже иприт) стали применять обе воюющие стороны регулярно.
Поражением завершилась широкомасштабная Дарданелльская десантная операция (1915-1916) – морская экспедиция, которую снарядили страны Антанты в начале 1915 года с целью взять Константинополь (ныне Стамбул), открыть проливы Дарданеллы и Босфор для связи с Россией через Черное море, вывести Турцию из войны и привлечь на сторону союзников балканские государства.
На Восточном фронте к концу 1915 года немецкие и австро-венгерские войска вытеснили русских почти из всей Галиции и с большей части территории русской Польши.
В кампанию 1916 года Германия вновь перенесла главные усилия на запад с целью вывести из войны Францию. Однако мощный удар по Франции в ходе Верденской операции закончился провалом. Этому во многом способствовал русский Юго-Западный фронт, осуществивший прорыв австро-венгерского фронта в Галиции и на Волыни. Англо-французские войска предприняли решительное наступление на реке Сомма, но, несмотря на все усилия и привлечение огромных сил и средств, прорвать германскую оборону не смогли. В ходе этой операции англичане впервые применили танки. В конце августа на стороне Антанты в войну вступила Румыния. Но уже осенью румынская армия была разбита, а территория Румынии почти полностью оккупирована германо-австрийскими войсками. На море произошло крупнейшее в войне Ютландское сражение, в котором германский флот потерпел неудачу. В итоге военной кампании 1916 года Антанта перехватила стратегическую инициативу.
В конце 1916 года Германия и ее союзники впервые заговорили о возможности мирного соглашения. Антанта отвергла это предложение. В этот период армии государств, активно участвовавших в войне, насчитывали 756 дивизий, в два раза больше, чем в начале войны, однако они потеряли наиболее квалифицированные военные кадры. Основную массу солдат составляли запасные пожилых возрастов и молодежь досрочных призывов, слабо подготовленная в военно-техническом отношении и недостаточно тренированная физически.
© Фото : NARAФранцузские танки Renault FT-17 в Аргонском лесу во Франции
Французские танки Renault FT-17 в Аргонском лесу во Франции
© Фото : NARA
Французские танки Renault FT-17 в Аргонском лесу во Франции
В 1917 году два важнейших события коренным образом повлияли на расстановку сил противников.
6 апреля 1917 года США, которые долгое время держали нейтралитет, приняли решение об объявлении войны Германии. Одним из поводов стал инцидент у юго-восточного побережья Ирландии, когда германская подводная лодка потопила плывший из США в Англию британский лайнер "Лузитания", на борту которого находилась большая группа американцев, 128 из них погибли.
Вслед за США в 1917 году в войну на стороне Антанты вступили также Китай, Греция, Бразилия, Куба, Панама, Либерия и Сиам (ныне Таиланд).
Второе серьезное изменение в конфронтации сил вызвал выход из войны России. 15 декабря 1917 года пришедшие к власти в России большевики подписали договор о перемирии с Германией и ее союзниками. 3 марта 1918 года был заключен Брест-Литовский мирный договор, по которому Россия отказалась от своих прав на Польшу, Эстонию, Украину, часть Белоруссии, Латвию, Закавказье и Финляндию. Ардаган, Карс и Батум отошли к Турции. Всего Россия потеряла около одного миллиона квадратных километров. Кроме этого, она была обязана уплатить Германии контрибуцию в размере шести миллиардов марок.
Крупнейшие сражения кампании 1917 года – операция Нивеля и операция у Камбре, показали ценность использования в бою танков и положили основы тактики общевойскового боя.
В 1918 году Германия, сосредоточив основные усилия на Западном фронте, предприняла мартовское наступление в Пикардии, а затем наступательную операции во Фландрии, на реках Эна и Марна, но из-за отсутствия достаточных стратегических резервов развить первоначально достигнутый успех не смогла. Союзники, отразив удары германских войск, в августе 1918 года в битве под французским городом Амьеном разорвали германский фронт: в плен почти без боя сдавались целые дивизии – это сражение стало последней крупной баталией войны.
Союзники 26 сентября перешли в общее наступление на Западном фронте. Одновременно войска Антанты активизировались и на других фронтах. Под ударами противника германо-австрийская коалиция распалась: 29 сентября капитулировала Болгария, 30 октября – Турция, 3 ноября – Австро-Венгрия. Лишившись своих союзников, в обстановке поражения на всех фронтах, начавшейся революции внутри страны и крушения империи Гогенцоллернов Германия также капитулировала.
© Фото : Public DomainНемецкие солдаты с мулом в противогазах во время Первой Мировой войны
Немецкие солдаты с мулом в противогазах во время Первой Мировой войны
© Фото : Public Domain
Немецкие солдаты с мулом в противогазах во время Первой Мировой войны
11 ноября 1918 года на станции Ретонд в Компьенском лесу (Франция) германская делегация подписала Компьенское перемирие. Немцам предписывалось в течение двух недель освободить оккупированные территории, установить на правом берегу Рейна нейтральную зону; передать союзникам орудия и транспорт, освободить всех пленных. Политические положения договора предусматривали отмену Брест-Литовского и Бухарестского мирных договоров, финансовые – выплату репараций за разрушения и возвращение ценностей.
Победа Антанты в Первой мировой войне была закреплена в целой серии мирных договоров (Версальский, Сен-Жерменский и др.), которые державы-победительницы продиктовали в 1919 году побежденным странам.
Первая мировая война, охватившая впервые в истории человечества территории двух континентов (Евразия и Африка) и огромные морские акватории, коренным образом перекроила политическую карту мира. В результате нее прекратили свое существование четыре империи: Российская, Австро-Венгерская, Османская и Германская (хотя возникшая вместо кайзеровской Германии Веймарская республика формально продолжала именоваться Германской империей). Первая мировая война стала одной из самых масштабных и кровавых. За время войны в ряды армий было мобилизовано 70 миллионов человек; из них убиты и умерли от ран 9,5 миллиона, более 20 миллионов были ранены, 3,5 миллиона остались калеками. Наибольшие потери понесли Германия, Россия, Франция и Австро-Венгрия (66,6% всех потерь). Общая стоимость войны, включая имущественные потери, по различным оценкам, составила от 208 до 359 миллиардов долларов.
В целях увековечения памяти и отражения заслуг российских воинов, погибших в годы Первой мировой войны, в России была установлена памятная дата ‑ День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914–1918 годов, ежегодно отмечаемая 1 августа, согласно Федеральному закону РФ от 30 декабря 2012 года "О внесении изменений в статью 1.1 Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России".
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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