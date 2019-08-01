Прибавка к пенсии и многое другое. Что изменится в России в августе

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости, Александр Лесных. У работающих пенсионеров увеличатся пенсии, программу "Дальневосточный гектар" расширят, а в коммунальных платежках появится новая графа. Об этих и других нововведениях нынешнего августа — в материале РИА Новости.
Пенсии
С 1 августа ПФР автоматически проиндексирует выплаты некоторым категориям работающих пенсионеров — никаких бумаг для этого заполнять не нужно. Пересчет выполнят индивидуально в зависимости от количества баллов с зарплаты за прошлый год и даты оформления пенсии.
Это распространяется и на тех, кому положены выплаты по инвалидности и потере кормильца. Отметим, что в последнем случае перерасчет произведут только в том случае, если пенсию назначили в 2018 году.
Прибавка зависит от дохода гражданина, даты выхода на пенсию и соответствующей стоимости пенсионного балла.
Для тех, кто оформил страховую пенсию до 1 февраля 2016 года, прибавка составит 214 рублей, с 1 февраля 2016 до 1 февраля 2017-го — 222 рубля, с 1 февраля до 1 апреля 2017-го — 234 рубля, с 1 апреля 2017 по 1 января 2018-го — 235 рублей, с 1 января 2017 по 1 января 2018-го — 244 рубля.
Новый "Дальневосточный гектар"
В связи с включением Бурятии и Забайкальского края в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО), на эти регионы распространится программа "Дальневосточного гектара".
С 1 августа по 1 февраля 2020-го бесплатные участки будут выдавать тем, кто прописан в Бурятии и Забайкальском крае. С 1 февраля по 1 августа следующего года претендовать на гектар смогут остальные жители ДФО, а после 1 августа 2020-го — все граждане России, иностранцы и апатриды, участвующие в госпрограмме по добровольному переселению соотечественников.
Новая графа в платежке за ЖКУ
С 4 августа вступает в силу постановление правительства о минимальной страховой сумме по риску утраты жилья в результате ЧС в размере от 300 до 500 тысяч рублей и правилах расчета максимального размера ущерба.
Региональным властям предоставляют право разрабатывать, утверждать и реализовывать программы возмещения ущерба для местных жителей. Стоимость страховки поможет снизить финансирование как из федерального, так и регионального бюджета.
Предусмотрена компенсация двух видов: либо выплатой стоимости материального ущерба, либо предоставлением нового жилья, если на момент случившегося в фонде найдется свободное.
Отметим, что этот вид страхования жилища от ЧС останется добровольным. Такую страховку можно приобрести в рассрочку, а оплачивать по квитанциям за ЖКУ.
НДФЛ на "ипотечных каникулах"
С 1 августа, в соответствии с изменениями в Налоговом кодексе (НК), россияне, воспользовавшиеся отсрочкой по выплатам по закону об "ипотечных каникулах", освобождаются от НДФЛ.
Дело в том, что предыдущая редакция закона не учитывала, что в период отсрочки заемщики безвозмездно пользовались денежными средствами банков. А согласно НК доход в виде разницы между суммой процентов, исчисленных как две трети от ставки рефинансирования (приравнена к ключевой ставке ЦБ) и фактически уплаченных банку, облагался НДФЛ.
Ушедшие на "каникулы" ипотечники освобождаются и от госпошлины за внесение поправок в записи Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), поскольку "ипотечные каникулы" подразумевают корректировку договора с банком-кредитором.
Ввоз цветов и фруктов
С 19 августа в Россию разрешается ввозить не более пяти килограммов фруктов и овощей, а также не более трех букетов цветов (в одном букете — не более 15 цветков, листьев и других частей растений). Это касается не только багажа и ручной клади, но и почтовых отправлений. Иначе придется получать фитосанитарные сертификаты.
Под новую норму попадают продукты с высоким фитосанитарным риском: финики, инжир, ананасы, авокадо, гуава, манго, мангустин, абрикосы, вишня, черешня, персики, сливы и цитрусовые. Из овощей — томаты, капуста, морковь, репа, редис, огурцы, луковицы и клубни.
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