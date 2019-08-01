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Александр Козлов: на Дальнем Востоке можно будет взять "Ипотеку под 2%"

08:00
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© РИА НовостиМинистр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов
© РИА Новости
Спустя три года с момента запуска программы "Дальневосточный гектар" спрос на дальневосточные земельные участки остается стабильно высоким, и Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики прилагает все усилия для того, чтобы программа стала еще более популярной. В ней уже принимают участие более 76 тысяч граждан России, но один из факторов, который останавливал молодежь от участия в проекте, — это жилищный вопрос.
Этот же фактор влияет на привлекательность всего Дальнего Востока для молодежи и, в частности, для молодых семей, перед которыми этот вопрос стоит особенно остро.
Минвостокразвития нашло подходящие решение, которое поможет молодым семьям, а также участникам программы "Дальневосточный гектар". Это решение беспрецедентно — ипотека под два процента годовых для молодых семей и для "гектарщиков".
Сегодня на Дальнем Востоке 15 864 человека подходят под критерии членов молодых семей, которые нуждаются в собственном жилье, и почти 8160 участников программы "Дальневосточный гектар" готовы построить свои дома.
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"Дальневосточная ипотека" под два процента будет предоставляться именно на строительство индивидуального жилого дома для "гектарщиков" и покупку жилья для молодых семей. Кредит будет выдаваться сроком до 20 лет, что очень важно для людей — без первоначального взноса. Максимальный размер займа составит пять миллионов рублей.
Ипотечными средствами можно распорядиться следующим образом:
- на приобретение готового жилого помещения;
- на приобретение жилого помещения на этапе строительства по договору участия в долевом строительстве,
- на строительство жилого дома или приобретение домокомплекта при условии завершения строительства (монтажа) в срок, не превышающий 24 месяца с момента первого платежа по договору займа.
Хочу подчеркнуть: эта программа создана не для того, чтобы регионы увеличивали статистику по строительству нового жилья. Это программа для молодых семей, которые хотят жить в своих квартирах и своих домах. Ключевое — жилье. Оно может быть вторичное, может быть куплено по долевому участию. Построено на земле, это для тех, кто хочет жить в собственных домах. Ни о какой статистике новых квадратных метров в отчетах речи идти не должно.

Кто отвечает за выдачу "дальневосточной ипотеки"?

Региональные власти для выдачи ипотеки под два процента должны создать финансовую и административную инфраструктуру. Необходимы ипотечные агентства, учредителями которых являются региональные правительства и администрации. Деньги будут направляться именно в эти агентства.
Сегодня в четырех регионах Дальнего Востока (Забайкальский край, Магаданская область, Еврейская автономная область и Чукотский автономный округ) таких агентств нет, поэтому перед региональными властями стоит задача создать эти агентства, иначе они не смогут предоставить своим жителям двухпроцентную ипотеку.
Подчеркну: помощь людям в приобретении собственного жилья сейчас является приоритетной целью. Двухпроцентная ипотека будет выдаваться только в учрежденных правительствами регионов ипотечных агентствах. Нигде более.
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Есть ли на программу "дальневосточной ипотеки" деньги в бюджете?

Проект программы двухпроцентной ипотеки согласован на правительственной подкомиссии, которая проходит под председательством вице-премьера Российской Федерации Юрия Трутнева. Источник финансирования определен — это государственная программа, которую администрирует министерство. Деньги будут доведены до ФРДВ (Фонд развития Дальнего Востока), который уже будет "отгружать" средства в региональные ипотечные агентства, а они, в свою очередь, — выдавать кредиты людям.
Мы настаиваем на том, чтобы ипотека была без первоначального взноса. Мы сейчас прорабатываем этот вопрос с Министерством финансов Российской Федерации. Также сейчас дорабатывается методология залога. Мы хотим, чтобы он был вариативным. Либо залог приобретаемого (строящегося) помещения (право требования долевого участия), либо залог недвижимости, находящейся в собственности. Условно, кто-то из родителей молодой семьи может внести свою квартиру в залог, чтобы дети могли приобрести себе жилье под такой беспрецедентно низкий кредит. Либо поручительство третьих лиц.
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Кто может рассчитывать на "дальневосточную ипотеку" под два процента?

Это молодые семьи, в которых возраст одного из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет (включительно), и участники программы "Дальневосточный гектар", которые оформили землю под строительство ИЖС. Критерии для получения ипотеки будут минимальны: молодая семья должна находиться в браке не менее одного года и проживать на Дальнем Востоке. Участники программы "Дальневосточный гектар" должны взять землю именно под ИЖС.
Сводная информация по регионам о молодых семьях (нуждающихся в жилье) и "гектарщиках", которые решили строить дом на полученной земле, выглядит следующим образом:
Республика Бурятия — 1863 молодых семьи и 1750 "гектарщиков";
Забайкальский край — 2024 молодых семьи и 3125 "гектарщиков";
Республика Саха (Якутия) — 4153 молодых семьи и 592 "гектарщика";
Камчатский край — 180 молодых семей и 192 "гектарщика";
Приморский край — 504 молодых семьи и 789 "гектарщиков";
Хабаровский край — 4716 молодых семей и 506 "гектарщиков";
Амурская область — 1493 молодых семьи и 399 "гектарщиков";
Магаданская область — 556 молодых семей и 47 "гектарщиков";
Сахалинская область — 265 молодых семей и 719 "гектарщиков";
Еврейская автономная область — 92 молодых семьи и 26 "гектарщиков";
Чукотский автономный округ — 18 молодых семей и 17 "гектарщиков".
Уверен, эти цифры нуждаются в дополнительной корректировке со стороны регионов. Где-то не дорабатывают социальные службы: не может быть в почти двухмиллионном Приморье всего 504 молодые семьи, а в Якутии, где в два раза меньше людей живет, — 4153. Повторюсь, региональные власти в ответе за то, чтобы люди имели доступ к такой важной услуге. Прежде всего, в ответе перед самими жителями.
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На данный момент уже готов проект постановления правительства Российской Федерации, который согласован с Министерством экономического развития России и ВЭБ. Идут консультации с Министерством финансов Российской Федерации. Ожидается, что первый кредит будет выдан в декабре 2019 года.
Глубоко убежден, это только первый шаг в решении жилищного вопроса дальневосточников. Но это уже прорыв — никогда под такие беспрецедентно низкие ставки не выдавалась в нашей стране ипотека. Будем работать дальше, чтобы каждый дальневосточник был уверен, что улучшение жилищных условий — это доступно.
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Правительство онлайнДальний ВостокАлександр Козлов
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