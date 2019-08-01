Варшавское восстание 1 августа - 2 октября 1944 года



Варшавское восстание Восстание было организовано руководителями Армии Крайовой (АК), ориентированной на польское эмигрантское правительство в Лондоне, с целью овладеть Варшавой до подхода советских войск и обеспечить эмигрантскому правительству возможность вернуться в Польшу.Варшавское восстание началось 1 августа 1944 года в рамках разработанного польским эмигрантским правительством плана "Бужа" ("Буря").

План "Буря" предусматривал, что во время отступления немецких войск, разбитых Красной Армией, и продвижения фронта по польской земле на запад законспирированные АК отряды будут использованы для атак на арьергарды противника и освобождения отдельных населенных пунктов до вступления в них советских частей. Власть на местах в этом случае перешла бы к органам делегатуры эмигрантского правительства.

Решение о восстании было принято командованием АК, а приказ о его начале отдан командующим АК генералом Тадеушем Коморовским 31 июля без согласования с командованием Красной Армии и 1-й армии Войска Польского.

1 августа в 17 часов повстанцы (около 40 тысяч человек АК, имевших лишь 3,5 тысячи единиц стрелкового оружия) развернули бои в Варшаве. Хорошо вооруженный немецкий гарнизон насчитывал около 15 тысяч человек. Вскоре он был усилен частями СС и полиции и доведен до 50 тысяч человек . Руководство Польской рабочей партии (ППР) пыталось предотвратить преждевременное и неподготовленное восстание. Когда же оно началось, ЦК ППР призвал всех членов партии и отряды Армии Людовой (просоветская подпольная военная организация) принять участие в восстании. Восставшие захватили ряд немецких объектов, овладели значительной частью города, лишив оккупантов возможности использовать городские транзитные артерии восток – запад. Однако силы были неравными. Нехватка оружия и боеприпасов ограничивала возможность наступательных действий повстанцев и позволила немецким войскам локализовать очаги боев в отдельных районах города (Старо Място, Сьрудмесьце, Жолибож, Мокотув).

© Фото : public domain Офицер Вермахта на одной из улиц Варшавы отдает приказы солдатам © Фото : public domain Офицер Вермахта на одной из улиц Варшавы отдает приказы солдатам

19 августа гитлеровцы предприняли штурм Старо Място и в конце месяца после ожесточенных боев захватили его. В последующем они овладели Сьрудмесьце и рядом других районов. После 5 сентября единственным повстанческим районом был Чернякув.

Советское руководство, несмотря на весьма сложную обстановку для советских войск в районе Варшавы (2 августа 1944 года немецко-фашистские войска нанесли контрудар по 2-й танковой армии 1-го Белорусского фронта), с целью оказать помощь восставшим поставило войскам 1-го Белорусского фронта задачу отразить контрудар гитлеровцев и перейти к широкому наступлению, а 1-й армии Войска Польского нанести удар с магнушевского плацдарма на Варшаву вдоль левого берега Вислы. Однако введенные немецким командованием в бой танковая дивизия "Герман Геринг" и еще две пехотные дивизии не позволили расширить плацдарм и развить наступление.

29 августа по решению Ставки наступление 1-го Белорусского фронта, за исключением войск правого крыла, было прекращено. Вскоре войскам фронта, в том числе и 1-й армии Войска Польского, была поставлена задача выйти к Праге – предместью Варшавы, форсировать Вислу и соединиться с повстанцами. Выполнить эту задачу не удалось. Шесть польских батальонов, переправившихся на плацдарм в районе Чернякува, понесли в боях тяжелые потери (3764 убитых и раненых), 21 сентября по приказу командующего 1-м Белорусским фронтом они были отведены за Вислу.

С 14 сентября для оказания помощи повстанцам привлекались 16-я воздушная армия 1-го Белорусского фронта и полк ночных бомбардировщиков "Краков" Войска Польского.

Несмотря на помощь, положение повстанцев усложнялось. Потери плацдармов на Висле, падение Мокотува, нехватка боеприпасов и продуктов питания вынудили командование АК начать 28 сентября переговоры с немецко-фашистским командованием о капитуляции. 2 октября командование АК капитулировало. Восстание, длившееся 63 дня, потерпело поражение. В ходе боев погибло 18 тысяч повстанцев, 25 тысяч было ранено, потери гражданского населения составили свыше 200 тысяч убитыми. Немецкие войска потеряли около 17 тысяч убитыми и пропавшими без вести и около девяти тысяч ранеными. Левобережная Варшава почти на 90% была разрушена.

Варшава была освобождена советскими войсками совместно с 1-й армией Войска Польского 17 января 1945 года.

© РИА Новости / public domain Солдаты Армии Крайовой воюющие на улицах Варшавы, сентябрь 1944 © РИА Новости / public domain Солдаты Армии Крайовой воюющие на улицах Варшавы, сентябрь 1944

29 июля 2009 года президент Польши Лех Качиньский предложил учредить в стране новый государственный праздник, посвященный Варшавскому восстанию 1944 года

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