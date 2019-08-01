Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ) – крупнейший экспозиционный, музейный и рекреационный комплекс в мире, одно из самых популярных общественных пространств Москвы.

Решение о строительстве Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВСХВ) было принято в 1935 году на Втором Всесоюзном съезде колхозников-ударников. Работы по сооружению выставки начались со второй половины 1935 года, открытие планировалось в августе 1937 года к 20-летию советской власти, но сроки неоднократно переносились.

1 августа 1939 года Всесоюзная сельскохозяйственная выставка была торжественно открыта . На церемонии присутствовало 10 тысяч человек, включая видных деятелей партии и правительства Советского Союза.

Экспозиция ВСХВ строилась по отраслевому и территориальному принципу. На площади свыше 140 гектаров было создано более 250 зданий и сооружений. От арки Главного входа широкая аллея вела в зону, которая складывалась из двух площадей и открывалась Главным павильоном. На его 52-метровой башне была установлена 13-метровая статуя тракториста и колхозницы, державших золотистый сноп пшеницы. Скульптура стала эмблемой выставки. Фасад здания украшали гербы союзных республик и герб Советского Союза.

Перед Главным павильоном было решено поставить скульптуры Владимира Ленина и Иосифа Сталина, а перед новым павильоном "Механизации" – 25-метровую железобетонную статую Сталина. В июле 1939 года скульптура Веры Мухиной "Рабочий и колхозница" была перевезена из Парижа, где она пользовалась большим успехом на "Экспо-37", и смонтирована на подъездной аллее к главному входу.

По периметру прямоугольной площади Колхозов были возведены павильоны союзных республик. За павильоном "Механизация" простиралась территория с сельскохозяйственной, садоводческой, охотоведческой и другими экспозициями. Наиболее живописная часть выставки – долина запруженной речки Каменки – постепенно переходила в лесопарк и соединялась с Главным ботаническим садом Академии наук СССР.

В 1941-1954 годах выставка не работала. В 1948 году Совет министров принял решение возродить ВСХВ. Открытие состоялось только в 1954 году. В ходе реконструкции территория была увеличена до 207 гектаров. Появились фонтаны "Дружба народов", "Каменный цветок" и "Золотой колос". Большинство павильонов были перестроены. Главный вход стал называться Северным входом, а в качестве нового Главного входа архитектор Иннокентий Мельчаков построил монументальную пятипролетную триумфальную арку с еще одной скульптурной группой "Рабочий и колхозница", которые вместо серпа и молота держали большой сноп колосьев.

После смерти Сталина в 1953 году многие проекты и памятники, посвященные ему, были демонтированы

В 1958 году была образована Всесоюзная выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ), включившая существовавшую к этому времени промышленную выставку, а также строительную выставку на Фрунзенской набережной.

С 1960-х годов выставка стала круглогодичной.

В 1960-1970-х годах комплекс был дополнен павильонами: "Вычислительная техника", "Рыбное хозяйство" и другими. У Северного входа установили бывший павильон СССР на "Экспо-1967" в Монреале.

В 1989 году ВДНХ была преобразована во Всесоюзный, а затем во Всероссийский выставочный центр (ВВЦ).

В 1988 году ВДНХ была переведена на хозрасчет, а затем лишилась государственного финансирования. Руководством было принято решение о сдаче павильонов и других полезных площадей в аренду. К 1994 году в павильонах ВВЦ были закрыты практически все экспозиции.

В 1993 году на государственную охрану были поставлены 49 павильонов и сооружений, каскад искусственных прудов со всей прилегающей территорией, Мичуринский сад, Дубовая роща (Шереметьевская дубрава), Каштановая роща и даже цветочные партеры.

Некоторые павильоны сохранить не удалось. В 2005 году пожар уничтожил павильон "Охота и звероводство", в 2011 году сгорел павильон "Ветеринария" с росписями Василия Фаворского.

В 2009 году открылся мультимедийный павильон "МосЭкспо", который стал центром проведения международных мероприятий и собственных выставочно-конгрессных проектов.

В декабре 2009 года после реконструкции на прежнее место у входа в ВВЦ вернулась скульптура "Рабочий и колхозница" , ее реставрация началась в 2003 году.

В конце 2013 года президент России Владимир Путин передал выставочный комплекс правительству Москвы, которое приступило к реализации масштабного проекта возрождения выставки. По инициативе мэра Москвы Сергея Собянина и по результатам электронного голосования жителей города комплексу вернули историческое название – Выставка достижений народного хозяйства.

С 2014 по 2016 годы более чем в 50 павильонах было проведено первоочередное благоустройство и противоаварийные работы. Было заменено и модернизировано более 130 километров подземных инженерных коммуникаций, которые не ремонтировали 60 лет.

В 2017 году начался второй этап возрождения выставки – масштабная реконструкция и благоустройство территории, создание новых зон развития и реставрация исторических павильонов.

К маю 2019 года отреставрированы 14 объектов культурного наследия: фонтаны "Дружба народов", "Каменный цветок", "Золотой колос", 14 фонтанов Центральной аллеи, памятник В.И. Ленину, павильоны "Атомная энергия", "Охрана природы", "Земледелие" (бывший "Украинская ССР"), "Республика Беларусь", "Здравоохранение" (бывший "Армянской ССР"), "Космос" и др.

Сегодня ВДНХ – уникальное пространство музейно-выставочных проектов, международных деловых выставок и конгрессов, фестивалей и праздников.

Ее территория объединена в семь тематических зон : Центральная аллея с уникальным выставочным пространством "Музейный город", всесезонный тематический Парк аттракционов, образовательный кластер "Парк знаний", Ландшафтный парк, Парк ремесел, зона ЭКСПО и парк "Останкино".

14 июня 2019 года после реставрации был открыт Зеленый театр , который стал вмещать почти три тысячи человек.

Ежегодно ВДНХ посещают 30 миллионов гостей. Наиболее популярны у посетителей центр "Космонавтика и авиация" (более 1 миллиона в год), "Москвариум" (около 2 миллионов человек в год), исторический парк "Россия – моя история" (400 тысяч посетителей в год). Самой посещаемой частью Выставки остается Центральная аллея – главная прогулочная зона ВДНХ, где сконцентрировано 28 из 49 объектов культурного наследия.

С открытием в 2021 году зоны ЭКСПО комплекс станет лидером выставочных пространств Москвы. На территории всего комплекса введут видеонаблюдение с технологией распознавания лиц, а обновленная навигация, включая сайт и мобильное приложение, позволят составлять тематические маршруты посещения.

Также в южной части ВДНХ планируется построить парк аттракционов "Город будущего" с канатной дорогой. Несколько аттракционов расположатся в исторических павильонах "Круговая