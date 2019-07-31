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РИА Новости

США будут принимать решение о допуске Зарифа на мероприятия ООН по ситуации

Вчера, 23:59
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф во время совместной пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи в Москве. 28 апреля 2018
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф во время совместной пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи в Москве. 28 апреля 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ВАШИНГТОН, 31 июл – РИА Новости. США будут принимать решение о возможности поездок главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа на мероприятия ООН по ситуации, заявил в среду журналистам высокопоставленный сотрудник администрации США.
"Государственный департамент будет оценивать конкретные обстоятельства, связанные с этими санкциями, применительно к каждой ситуации в соответствии с существующими законами и обязательствами", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Вчера, 23:13
США ввели санкции против главы МИД Ирана
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Мохаммад Джавад ЗарифГосударственный департамент СШАООНИранСШАВ мире
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