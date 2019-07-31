США будут принимать решение о допуске Зарифа на мероприятия ООН по ситуации

ВАШИНГТОН, 31 июл – РИА Новости. США будут принимать решение о возможности поездок главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа на мероприятия ООН по ситуации, заявил в среду журналистам высокопоставленный сотрудник администрации США.

"Государственный департамент будет оценивать конкретные обстоятельства, связанные с этими санкциями, применительно к каждой ситуации в соответствии с существующими законами и обязательствами", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.