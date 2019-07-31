Патриарх Кирилл выпил чаю с односельчанами своего деда в Мордовии

ОБРОЧНОЕ (Респ. Мордовия), 31 июл - РИА Новости, Алексей Михеев. Патриарх Московский и всея Руси в среду посетил деревню Оброчное в Ичалковском районе Мордовии, где похоронен его дедушка, пообщался со знавшими своих родных односельчанами и встретился с главой республики Владимиром Волковым.

Предстоятель Русской церкви совершил заупокойное богослужение на могиле своего деда священника Василия и помянул похороненную в Саранске бабушку Параскеву Гундяеву, у которых часто гостил в детстве. Иерей Василий в 1921 году был арестован и более двадцати лет, с небольшими перерывами, провел в тюрьмах и лагерях. На склоне лет он вернулся в Оброчное, где и скончался. В его доме в ближайшее время будет устроен музей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московской патриархии.

"У вас так все изменилось, асфальтовая дорога, поля распаханы все. Вспоминаю, как с братом ехал тут на маленькой машине в 1961 году по непролазной грязи и толкал ее почти всю дорогу. И мы почти заблудились. Перед самим селом была огромная лужа, мне пришлось раздеться чтобы дотолкать автомобиль - а сейчас у вас совсем другая жизнь. Так выглядите все красиво!", - сказал патриарх встретившим его жителям села.