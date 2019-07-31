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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Патриарх Кирилл выпил чаю с односельчанами своего деда в Мордовии

Вчера, 23:52
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© Фото : Вознесенский Печерский мужской монастырьВасилий Степанович Гундяев
Василий Степанович Гундяев
© Фото : Вознесенский Печерский мужской монастырь
ОБРОЧНОЕ (Респ. Мордовия), 31 июл - РИА Новости, Алексей Михеев. Патриарх Московский и всея Руси в среду посетил деревню Оброчное в Ичалковском районе Мордовии, где похоронен его дедушка, пообщался со знавшими своих родных односельчанами и встретился с главой республики Владимиром Волковым.
Предстоятель Русской церкви совершил заупокойное богослужение на могиле своего деда священника Василия и помянул похороненную в Саранске бабушку Параскеву Гундяеву, у которых часто гостил в детстве. Иерей Василий в 1921 году был арестован и более двадцати лет, с небольшими перерывами, провел в тюрьмах и лагерях. На склоне лет он вернулся в Оброчное, где и скончался. В его доме в ближайшее время будет устроен музей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московской патриархии.
"У вас так все изменилось, асфальтовая дорога, поля распаханы все. Вспоминаю, как с братом ехал тут на маленькой машине в 1961 году по непролазной грязи и толкал ее почти всю дорогу. И мы почти заблудились. Перед самим селом была огромная лужа, мне пришлось раздеться чтобы дотолкать автомобиль - а сейчас у вас совсем другая жизнь. Так выглядите все красиво!", - сказал патриарх встретившим его жителям села.
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12 августа 2016, 19:26
Глава Мордовии рассказал, как развивать села в РоссииГлава Мордовии Владимир Волков считает, что для развития сельских территорий необходимо одновременно заниматься не только модернизацией и созданием новых производств, но и социальной сферой.
Митрополит Саранский и Мордовский Зиновий передал предстоятелю Церкви богослужебные сосуды, которые были спрятаны на чердаке дома его деда и найдены при ремонте. "Скорее всего, отец Василий таким образом сохранил их для своего внука, которому еще в раннем детстве в Санкт-Петербурге "предрекли" стать епископом", - сказал пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков. В самом доме патриарх выпил чаю с близкими своих родных и посмотрел старые фотографии.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Александр Волков (политик)Мордовия
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