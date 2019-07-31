США заявили, что не считают главу МИД Ирана приоритетным контактом

ВАШИНГТОН, 31 июл – РИА Новости. Вашингтон больше не считает главу МИД Ирана приоритетным контактом, в будущем предпочтут общение с теми, кто принимает решения, заявил в среду журналистам высокопоставленный сотрудник администрации США.

"Он был контактом предыдущей администрации на ядерных переговорах. Мы вышли из СВПД более года назад, и не считаем его нашим приоритетным контактом. Если у нас будут контакты с Ираном, мы предпочтем контакты с кем-то, кто является значительной фигурой, принимающей решения", - сказал он.