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РИА Новости

Стало известно имя лошади, подаренной главой Монголии сыну Трампа

Вчера, 23:37
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© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп, его супруга Меланья и сын Бэррон во время парада в честь инаугурации в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп, его супруга Меланья и сын Бэррон во время парада в честь инаугурации в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассказал, что подаренную главой Монголии его сыну лошадь назвали Виктори (Victory, Победа).
"Виктори… Спасибо большое за эту лошадь", - сказал Трамп перед началом встречи с президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой. Стенограмма ремарок Трампа опубликована на сайте Белого дома.
Президент США Дональд Трамп
16 июля 2018, 19:05
Путин подарил Трампу мяч ЧМ-2018Президент США Дональд Трамп надеется, что США справятся с проведением чемпионата мира по футболу в 2026 году не хуже, чем Россия в 2018.
Президент США спросил журналистов, удалось ли им увидеть фото лошади, получив отрицательный ответ, добавил, что она "прекрасна".
Ранее стало известно, что монгольский лидер, который находится с визитом в Вашингтоне, подарил сыну президента США - 13-летнему Бэррону - монгольскую лошадь.
Прежде такого подарка удостаивались министры обороны США Дональд Рамсфильд и Чак Хейгел, а также вице-президент США Джо Байден.
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Дональд ТрампСШАМонголияВ мире
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