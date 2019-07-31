Стало известно имя лошади, подаренной главой Монголии сыну Трампа

ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассказал, что подаренную главой Монголии его сыну лошадь назвали Виктори (Victory, Победа).
"Виктори… Спасибо большое за эту лошадь", - сказал Трамп перед началом встречи с президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой. Стенограмма ремарок Трампа опубликована на сайте Белого дома.
Президент США спросил журналистов, удалось ли им увидеть фото лошади, получив отрицательный ответ, добавил, что она "прекрасна".
Ранее стало известно, что монгольский лидер, который находится с визитом в Вашингтоне, подарил сыну президента США - 13-летнему Бэррону - монгольскую лошадь.
Прежде такого подарка удостаивались министры обороны США Дональд Рамсфильд и Чак Хейгел, а также вице-президент США Джо Байден.