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РИА Новости

Путин и Трамп провели телефонные переговоры

Вчера, 23:33
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в Хельсинки
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в Хельсинки
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в Хельсинки. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщили в Кремле.
Беседа состоялась по инициативе американской стороны. Во время разговора американский лидер предложил содействие России в борьбе с лесными пожарами.
Российский президент высказал Трампу искреннюю благодарность за столь внимательное отношение и предложение о помощи и поддержке.
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Путин добавил, что при необходимости воспользуется предложением Трампа и проинформировал его, что уже сейчас в Сибири создана мощная авиагруппировка для борьбы с пожарами.
Президент России заявил, что по докладам МЧС с определенными сложностями решаются вопросы с дозаправкой и размещением самолетов.
Пресс-служба Кремля отмечает, что Путин оценил шаг со стороны Трампа как залог того, что в будущем удастся восстановить полноформатные отношения между двумя странами.
В частности, мировые лидеры договорились о продолжении контактов как в телефонном формате, так и при личных встречах.
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Площадь лесных пожаров в России составляет 2,7 миллиона гектаров, что на 12% больше, чем на аналогичную дату в прошлом году. Режим ЧС введен в четырех регионах страны.
Наиболее сложная обстановка в Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и Бурятии. Путин поручил Минобороны помочь в тушении пожаров. После этого ведомство сообщило, что посылает на тушение пожаров в Красноярский край десять самолетов и столько же вертолетов.
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Дональд ТрампВладимир ПутинРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
только дурак откажется от помощи в спасении природы, когда гибнут не только леса, но и животный мир. Тут не думать надо, а призывать на помощь мировое сообщество, раз своей силы не хватает. Но что-то мне подсказывает, что Путину плевать на природу, главное рейтинг
1 августа, 00:09
Загадочный Маяк
36000371
Ха.. Трампу не обломится, своих дармоедов кормить надо... Под тушение уже три лярда выделяют - на распил!
31 июля, 23:42
Ксюша Дорофеева
42300033
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