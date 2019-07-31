Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-31T23:31Z
https://ria.ru/20190731/1557060358.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/152601/37/1526013730_0:140:3147:1910_1036x0_80_0_0_c58d66cfe230fb70b7fe13b3fbd44c46.jpg
РИА Новости

США продолжат кампанию по оказанию максимального давления на Иран

Вчера, 23:31
236
© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
© РИА Новости / Антон Быстров
Перейти в фотобанк
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 31 июл – РИА Новости. США продолжат кампанию по оказанию максимального давления на Иран, пока Тегеран не откажется от своей безрассудной политики, заявили в администрации США.
Власти США в среду внесли в санкционный список министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.
Мужчина читает ежедневную газету на улице Тегерана после заявления президента США Дональда Трампа о политике США относительно Ирана
27 июня, 08:00
Если завтра война: что сулит России конфликт Ирана и США
"Мы продолжим проводить кампанию максимального давления, пока Иран не прекратит свою безрассудную внешнюю политику, которая угрожает США и нашим союзникам", - заявила журналистам высокопоставленный представитель администрации.
Она напомнила, что претензии США к Ирану заключаются в осуществлении ядерной и ракетной программ, поддержке терроризма в регионе, провокациях и угрозе судоходства.
"Зариф реализует авантюрную повестку верховного лидера Ирана и является главным официальным представителем режима по всему миру. США посылают режиму ясный сигнал, что его последние действия совершенно неприемлемы", - добавила представитель администрации.
Кроме того, она указала на то, что МИД Ирана тесно координирует свою деятельность с Корпусом стражей исламской революции, который уже находится под санкциями США.
Четыре года назад, 14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. При этом президент США Дональд Трамп заявляет о готовности обсуждать новую сделку с Тегераном без предварительных условий, однако тот требует снятия санкций для начала переговорного процесса.
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
30 июля, 19:48
В Иране рассказали о "самом крупном провале" США
В годовщину выхода США из сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана. Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).
В Иране также отмечали, что перейдут к третьему этапу сокращения обязательств через 60 дней после 7 июля (тогда начался второй этап), если страны-члены ядерной сделки не обеспечат интересы Ирана "перед лицом экономического терроризма США". Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф отмечал, что все предпринятые шаги Ирана "обратимы".
Санкции США против Ирана
9 августа 2018, 16:38
Санкции США против ИранаВашингтон 6 августа возобновил санкции против Тегерана, которые были приостановлены в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Подробнее о мерах, принятых Дональдам Трампом, - в инфографике Ria.ru.
000038
Обсудить 0
ИранСШАВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
США ввели санкции против главы МИД Ирана
РИА
Новости
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
США заявили, что не считают главу МИД Ирана приоритетным контактом
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в Хельсинки
Путин и Трамп провели телефонные переговоры
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф во время совместной пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи в Москве. 28 апреля 2018
США будут принимать решение о допуске Зарифа на мероприятия ООН по ситуации
Лента
новостей
Twitter
Twitter разблокировал аккаунт российского посольства в Сирии
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф. Архивное фото
Глава МИД Ирана объяснил, почему США ввели против него санкции
Келли Крафт. Архивное фото
Американский сенат утвердил нового постпреда при ООН
Истребитель ВМС США F/A-18F Super Hornet
СМИ сообщили о крушении американского F/A-18 в Калифорнии
Министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи с резидентом РФ Владимиром Путиным в Сочи
Глава МИД Китая встретится с Майком Помпео
Президент США Дональд Трамп, его супруга Меланья и сын Бэррон во время парада в честь инаугурации в Вашингтоне
Стало известно имя лошади, подаренной главой Монголии сыну Трампа
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
Россия оспорит представленную "Нафтогазом" оценку размера убытков в Крыму
В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типа
Сардиния
На пляжи Сардинии вернули 10 тонн песка, который пытались украсть туристы
Василий Степанович Гундяев
Патриарх Кирилл выпил чаю с односельчанами своего деда в Мордовии
Военнослужащий армии Ирана во время учений в прибрежной зоне Ормузского пролива
Германия не намерена участвовать в коалиции США в Ормузском проливе
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17Мексиканские власти одобрили экстрадицию экс-главы парламента Гватемалы
02:02В сенате утвердили Хайтена на пост замглавы комитета начальников штабов
01:52В Ираке заявили, что ждут Лаврова с визитом в октябре
01:46США и Бразилия начали переговоры по соглашению о свободной торговле
01:43В Приморье обнаружили разбившийся в 1941 году бомбардировщик ДБ-3
01:41На Кольцевой линии московского метро появится новая станция
01:36Госсекретарь США призвал к выработке всеобъемлющей сделки с Ираном
01:34Минобороны привело примеры героизма советских солдат в боях за Каунас
01:32В Судане сообщили о задержании бойцов спецназа, стрелявших в демонстрантов
01:28В Египте разрешили бесплатно фотографировать достопримечательности
01:22Минобороны опубликовало данные о лагерях смерти в Литве времен войны
01:20Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране
01:11В ООН призвали привлечь к ответственности организаторов теракта в Нигерии
01:03В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типа
00:58Жириновский назвал причину возникновения пожаров в Сибири
00:58Трамп раскритиковал решение Федрезерва США снизить базовую ставку
00:52Генсеку ООН направили просьбу расследовать авиаудары по больницам в Сирии
00:43Американский сенат утвердил нового постпреда при ООН
00:38Президент Бразилии пошутил, что все больше влюбляется в Трампа
00:29Глава МИД Ирана объяснил, почему США ввели против него санкции
Лента новостейМолния