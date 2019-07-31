Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото

Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана

ВАШИНГТОН, 31 июл – РИА Новости. США продолжат кампанию по оказанию максимального давления на Иран, пока Тегеран не откажется от своей безрассудной политики, заявили в администрации США.

Власти США в среду внесли в санкционный список министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.

"Мы продолжим проводить кампанию максимального давления, пока Иран не прекратит свою безрассудную внешнюю политику, которая угрожает США и нашим союзникам", - заявила журналистам высокопоставленный представитель администрации.

Она напомнила, что претензии США к Ирану заключаются в осуществлении ядерной и ракетной программ, поддержке терроризма в регионе, провокациях и угрозе судоходства.

"Зариф реализует авантюрную повестку верховного лидера Ирана и является главным официальным представителем режима по всему миру. США посылают режиму ясный сигнал, что его последние действия совершенно неприемлемы", - добавила представитель администрации.

Кроме того, она указала на то, что МИД Ирана тесно координирует свою деятельность с Корпусом стражей исламской революции, который уже находится под санкциями США.

Четыре года назад, 14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. При этом президент США Дональд Трамп заявляет о готовности обсуждать новую сделку с Тегераном без предварительных условий, однако тот требует снятия санкций для начала переговорного процесса.

В годовщину выхода США из сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана. Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).