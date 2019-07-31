На пляжи Сардинии вернули 10 тонн песка, который пытались украсть туристы

РИМ, 31 июл – РИА Новости. Десять тонн морского песка и камней, которые туристы в течение многих лет пытались вывезти с курортов Сардинии, вернулись на побережье благодаря соглашению между различными местными ведомствами, пишет газета Десять тонн морского песка и камней, которые туристы в течение многих лет пытались вывезти с курортов Сардинии, вернулись на побережье благодаря соглашению между различными местными ведомствами, пишет газета Il Corriere della Sera

Известный своими фешенебельными отелями Изумрудный берег, расположенный на севере итальянского острова, годами страдает от туристов и обычных дельцов, вывозящих за его пределы белый вулканический песок. Попавшихся на контрабанде штрафуют: так, год назад за бутылку с песком одного туриста оштрафовали на тысячу евро.

"Несколько месяцев назад нам позвонили из аэропорта Олбии. Они нас предупредили, что на их складах лежит весь песок, камни и ракушки, которые на протяжении многих изымались из чемоданов туристов, покидающих остров", - рассказал директор охраняемой морской зоны Таволара Аугусто Навоне.

Власти морского курорта сначала не понимали, что речь идет не о нескольких наполненных бутылках, а о 10 тоннах ценного груза, накопившегося в аэропорту.

При содействии геологов из университета Кальяри, природоохранной полиции и властей региона они определили два места, которые по своим характеристикам подходят для нового песка. Он был в итоге распределен между островом Таволара и пляжем Порто-ди-Сан-Паоло.