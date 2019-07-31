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РИА Новости

Россия оспорит представленную "Нафтогазом" оценку размера убытков в Крыму

Вчера, 23:15
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТабличка на здании компании "Нафтогаз-Украина"
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Россия планирует оспорить оценку размера убытков в 5,2 миллиарда долларов, представленную в гаагский арбитраж "Нафтогазом Украины" по делу о потере активов в Крыму, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минюста.
Ранее "Нафтогаз" подал иск с требованием взыскать с России 5,2 миллиарда долларов из-за потери активов в Крыму. Ожидается, что суд вынесет решение не раньше конца 2020 года.
"В рамках разбирательства Россия подала заявление о намерении участвовать в процессе, в том числе в целях пересмотра решения по юрисдикции", — сообщили в министерстве.
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В Минюсте добавили, что Москва не признает арбитражные решения, вынесенные по искам украинских компаний и физических лиц, связанные с воссоединением Крыма с Россией, в том числе в связи с очевидным отсутствием у арбитражей юрисдикции на рассмотрение таких исков.
Отмечается, что министерство привлекло ведущих российских и иностранных юридических консультантов для полномасштабной работы по защите интересов страны. В частности, все вынесенные окончательные и промежуточные арбитражные решения оспариваются Россией в уполномоченных государственных судах.
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В марте стало известно, что украинская компания выиграла в арбитражном трибунале в Гааге иск против Москвы о взыскании ущерба из-за потери активов на полуострове. Сумму планировалось определить позже, хотя Киев рассчитывал на восемь миллиардов долларов.
В Минюсте заявили, что Москва не участвовала в этом разбирательстве и не признает решение Гаагского суда, так как у него нет юрисдикции на рассмотрение украинского иска.
Россия подала в Верховный суд Швейцарии заявления об отмене арбитражных решений по таким искам.
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
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Юрист об иске "Нафтогаза": видимо, Украине просто нравится судиться"Нафтогаз " судится с РФ из-за потери активов в Крыму. Есть ли у иска правовые основания, объяснил в эфире радио Sputnikвице-президент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов Михаил Йоффе.
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Нафтогаз УкраиныКрымРоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Опять оправдываться вместо встречного иска? А предъявить в нём есть чего: расходы, связанные с восстановлением водо- и электроснабжения населения Крыма после установления Киевом блокады полуострова, воровство из трубы газа, предназначенного для прокачки европейским потребителям и т. д.
31 июля, 23:30
Иван Добрый
1600200
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