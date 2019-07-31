Россия оспорит представленную "Нафтогазом" оценку размера убытков в Крыму

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Россия планирует оспорить оценку размера убытков в 5,2 миллиарда долларов, представленную в гаагский арбитраж "Нафтогазом Украины" по делу о потере активов в Крыму, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минюста.

Ранее "Нафтогаз" подал иск с требованием взыскать с России 5,2 миллиарда долларов из-за потери активов в Крыму. Ожидается, что суд вынесет решение не раньше конца 2020 года.

"В рамках разбирательства Россия подала заявление о намерении участвовать в процессе, в том числе в целях пересмотра решения по юрисдикции", — сообщили в министерстве.

В Минюсте добавили, что Москва не признает арбитражные решения, вынесенные по искам украинских компаний и физических лиц, связанные с воссоединением Крыма с Россией, в том числе в связи с очевидным отсутствием у арбитражей юрисдикции на рассмотрение таких исков.

Отмечается, что министерство привлекло ведущих российских и иностранных юридических консультантов для полномасштабной работы по защите интересов страны. В частности, все вынесенные окончательные и промежуточные арбитражные решения оспариваются Россией в уполномоченных государственных судах.

В марте стало известно, что украинская компания выиграла в арбитражном трибунале в Гааге иск против Москвы о взыскании ущерба из-за потери активов на полуострове. Сумму планировалось определить позже, хотя Киев рассчитывал на восемь миллиардов долларов.

В Минюсте заявили, что Москва не участвовала в этом разбирательстве и не признает решение Гаагского суда, так как у него нет юрисдикции на рассмотрение украинского иска.