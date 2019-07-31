США ввели санкции против главы МИД Ирана

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Власти США внесли в санкционный список министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.

"Следующие лица были внесена в список лиц особой категории (попадающей под санкции - ред.) управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC): Зариф Мохаммад Джавад...", - говорится на сайте минфина.

Ранее Помпео и президент США Дональд Трамп заявляли о готовности к переговорам с Ираном. Трамп заявлял, что хочет заключения нового соглашения взамен "ядерной сделки" 2015 года.

В этом документе, по мнению американского лидера, должны быть отражены некие обязательства Ирана по изменению своей политики, прежде всего отказ от "поддержки терроризма" за рубежом.