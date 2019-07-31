В Саратовской области четыре человека пострадали в ДТП

САРАТОВ, 31 июл – РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Вольском районе Саратовской области, в результате пострадали женщина и трое детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе районного отдела ГИБДД.

"По предварительным данным, столкнулись автомобили Ford Focus под управлением 45-летнего водителя и Kia Rio под управлением 42-летнего водителя. В результате ДТП телесные повреждения получили трое девочек двух, девяти и 16 лет из Ford Focus и 36-летняя пассажирка этого же автомобиля", - сказала собеседница агентства.