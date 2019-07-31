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РИА Новости

В Саратовской области четыре человека пострадали в ДТП

Вчера, 23:06
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САРАТОВ, 31 июл – РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Вольском районе Саратовской области, в результате пострадали женщина и трое детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе районного отдела ГИБДД.
ДТП произошло в 18.10 (17.10 мск) на 177 километре автодороги Сызрань - Саратов - Волгоград в Вольском районе.
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"По предварительным данным, столкнулись автомобили Ford Focus под управлением 45-летнего водителя и Kia Rio под управлением 42-летнего водителя. В результате ДТП телесные повреждения получили трое девочек двух, девяти и 16 лет из Ford Focus и 36-летняя пассажирка этого же автомобиля", - сказала собеседница агентства.
ГИБДД по факту аварии проводит проверку, обстоятельства происшествия уточняются, добавила она.
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ГИБДД МВД РФKia RioFord MotorСаратовская областьСаратовПроисшествия
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