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РИА Новости

В Луганской области в результате обстрела поврежден водопровод

Вчера, 22:16
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КИЕВ, 31 июл – РИА Новости. Водопровод поврежден в Луганской области Украины в результате обстрела, без воды остались более трех тысяч абонентов, сообщила в среду пресс-служба областного управления Национальной полиции.
"Сегодня в Попаснянский отдел полиции поступило сообщение 38-летней местной жительницы о том, что в районе улицы Ким, вероятно вследствие обстрела был поврежден водопровод", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, без водоснабжения остались 3 тысячи 312 абонентов.
"По завершению осмотра ремонтные бригады приступят к работам по восстановлению водоснабжения", - говорится в сообщении.
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