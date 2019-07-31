В Луганской области в результате обстрела поврежден водопровод

КИЕВ, 31 июл – РИА Новости. Водопровод поврежден в Луганской области Украины в результате обстрела, без воды остались более трех тысяч абонентов, сообщила в среду пресс-служба областного управления Национальной полиции.

"Сегодня в Попаснянский отдел полиции поступило сообщение 38-летней местной жительницы о том, что в районе улицы Ким, вероятно вследствие обстрела был поврежден водопровод", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, без водоснабжения остались 3 тысячи 312 абонентов.