Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-31T22:14Z
https://ria.ru/20190731/1557059642.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/149432/28/1494322864_0:417:4000:2667_1036x0_80_0_0_a5cce0ba444e6ad6192e1d2b46c73a2b.jpg
РИА Новости

Глава ФРС не исключил дальнейшего понижения базовой ставки

Вчера, 22:14
1037
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteГлавное здание ФРС США
Главное здание ФРС США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Глава ФРС Джером Пауэлл по итогам заседания совета управляющих регулятора не исключил в будущем продолжения политики по снижению базовой ставки, если для этого будут соответствующие предпосылки на рынке.
"Мы будем внимательно следить за ситуацией в торговле, мы будем внимательно следить за инфляцией. Я, к сожалению, не могу пока предметней ответить на ваш вопрос", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, намерена ли ФРС в будущем понижать ставку.
Герб Федеральной резервной системы США
Вчера, 21:17
Рубль остается в плюсе к доллару и евро после решения ФРС снизить ставку
Пауэлл добавил, что в данный момент ФРС видит понижение ставки на 25 базисных пунктов достаточным для поддержания американской экономики в контексте целей, намеченных регулятором.
ФРС по итогам заседания 30-31 июля ожидаемо понизила базовую процентную ставку до 2-2,25% с 2,25-2,5% годовых, это снижение стало первым за последние 10 лет. При этом некоторые аналитики ожидали снижения ставки на 50 базисных пунктов. Следующее заседание запланировано на 17-18 сентября.
101002
Обсудить 0
Джером ПауэллФедеральная резервная система СШАЭкономика
Рекомендуем
Режиссер Константин Богомолов
Богомолов раскритиковал организаторов незаконных митингов в Москве
РИА
Новости
Истребитель ВМС США F/A-18F Super Hornet
СМИ сообщили о крушении американского F/A-18 в Калифорнии
Герб Федеральной резервной системы США
ФРС впервые за десять лет снизила базовую ставку
Информационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке
Фондовые индексы США падают после решения ФРС о снижении ставки
Лента
новостей
Уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова
Денисову вызвали на допрос в Генпрокуратуру Украины
Дом Правительства РФ
Правительство предложило внести изменения в закон о связи
Максим Гареев
Опубликовано видео допроса подозреваемого в убийстве блогерши в Москве
Опубликован первый снимок от новой космической обсерватории "Спектр-РГ"
Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения
ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах
Береговая скала рядом с замком Ласточкино гнездо в поселке Гаспра в Крыму
Польская журналистка объяснила, почему российские туристы едут в Крым
Разрушенные здания в Сирии
Пентагон ответил на обвинения Минобороны в подготовке боевиков в Сирии
Деньги
Росстат зафиксировал первую за два года дефляцию в России
Пенсионное удостоверение
Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии
Автомобильные номера
Путин упростил получение автомобильных номеров
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в Хельсинки
Путин и Трамп провели телефонные переговоры
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:28В Египте разрешили бесплатно фотографировать достопримечательности
01:22Минобороны опубликовало данные о лагерях смерти в Литве времен войны
01:20Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране
01:11В ООН призвали привлечь к ответственности организаторов теракта в Нигерии
01:03В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типа
00:58Жириновский назвал причину возникновения пожаров в Сибири
00:58Трамп раскритиковал решение Федрезерва США снизить базовую ставку
00:52Генсеку ООН направили просьбу расследовать авиаудары по больницам в Сирии
00:43Американский сенат утвердил нового постпреда при ООН
00:38Президент Бразилии пошутил, что все больше влюбляется в Трампа
00:29Глава МИД Ирана объяснил, почему США ввели против него санкции
00:24Число жертв обстрела в Алеппо возросло до четырех человек, сообщают СМИ
00:18Минобороны рассекретило документ о зверствах литовских карателей в годы ВОВ
00:17На сайте Минобороны появился раздел к 75-летию освобождения Каунаса
23:59США будут принимать решение о допуске Зарифа на мероприятия ООН по ситуации
23:52Патриарх Кирилл выпил чаю с односельчанами своего деда в Мордовии
23:45США заявили, что не считают главу МИД Ирана приоритетным контактом
23:37Стало известно имя лошади, подаренной главой Монголии сыну Трампа
23:33Путин и Трамп провели телефонные переговоры
23:31США продолжат кампанию по оказанию максимального давления на Иран
Лента новостейМолния