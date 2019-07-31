Глава ФРС не исключил дальнейшего понижения базовой ставки

ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Глава ФРС Джером Пауэлл по итогам заседания совета управляющих регулятора не исключил в будущем продолжения политики по снижению базовой ставки, если для этого будут соответствующие предпосылки на рынке.

"Мы будем внимательно следить за ситуацией в торговле, мы будем внимательно следить за инфляцией. Я, к сожалению, не могу пока предметней ответить на ваш вопрос", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, намерена ли ФРС в будущем понижать ставку.

Пауэлл добавил, что в данный момент ФРС видит понижение ставки на 25 базисных пунктов достаточным для поддержания американской экономики в контексте целей, намеченных регулятором.