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РИА Новости

Россельхознадзор снял запрет на ввоз свинины с белорусского предприятия

Вчера, 22:09
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкЦех по обвалке мяса
Цех по обвалке мяса
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Цех по обвалке мяса. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Россельхознадзор отменяет ограничения на поставки в Россию свинины и свиноводческой продукции с белорусского предприятия, сообщила в среду пресс-служба ведомства.
"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 1 августа 2019 года отменяет введенные ранее ограничения на поставки в Россию свинины, продукции свиноводства и продукции из свинины или содержащей в своем составе свинину, не прошедшую термическую обработку, произведенных белорусским предприятием ОАО "Гродненский мясокомбинат", - сообщила пресс-служба ведомства.
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Россельхознадзор отменил ограничения на ввоз белорусских яблок
Белорусскому ведомству направлен перечень из 10 организаций, которые должны будут поставлять убойный скот для изготовления продукции данным предприятием. Россельхознадзор также подчеркивает, что животные должны быть исследованы на африканскую чуму свиней (АЧС) под контролем госветслужбы Белоруссии, а протоколы исследований должны быть предоставлены России.
Кроме того, территориальные управления Россельхознадзора будут также отбирать пробы от продукции, выработанной "Гродненским мясокомбинатом", для исследований на наличие генома АЧС.
"Решение о снятии ограничений принято с учетом договоренностей, достигнутых в ходе переговоров белорусской стороны с Россельхознадзором, а также на основании гарантий Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь относительно благополучия сельскохозяйственных предприятий-поставщиков животных по особо опасным и карантинным болезням", - поясняется в сообщении ведомства.
В сентябре прошлого года Россельхознадзор из-за африканской чумы свиней (АЧС) уже ограничивал поставки в РФ продукции с белорусского "Гродненского мясокомбината" из-за обнаружения вируса АЧС в поступивших готовых мясных изделиях.
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