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РИА Новости

Фондовые индексы США падают после решения ФРС о снижении ставки

Вчера, 22:08
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© РИА Новости / Джина Мун / Перейти в фотобанкИнформационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке
Информационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке
© РИА Новости / Джина Мун
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Американские фондовые индексы падают в среду на 1% после ожидаемого снижения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 21.57 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 1,15% - до 26885,77 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq - на 1,16%, до 8177,63 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,12%, до 2979,5 пункта.
До оглашения итогов заседания ФРС все три индекса росли в среднем в пределах 0,1%.
ФРС по итогам заседания 30-31 июля ожидаемо понизила базовую процентную ставку до 2-2,25% с 2,25-2,5% годовых, это снижение стало первым за последние 10 лет. Следующее заседание запланировано на 17-18 сентября. Вместе с этим инвесторы оценивают слова главы регулятора Джерома Пауэлла, который выступает после публикации решения ФРС по ставке.
Герб Федеральной резервной системы США
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