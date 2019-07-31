Фондовые индексы США падают после решения ФРС о снижении ставки

Информационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Американские фондовые индексы падают в среду на 1% после ожидаемого снижения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.57 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 1,15% - до 26885,77 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq - на 1,16%, до 8177,63 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,12%, до 2979,5 пункта.

До оглашения итогов заседания ФРС все три индекса росли в среднем в пределах 0,1%.