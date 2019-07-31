Глава МИД Китая встретится с Майком Помпео

Министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи с резидентом РФ Владимиром Путиным в Сочи

ПЕКИН, 31 июл – РИА Новости. Министр иностранных дел КНР Ван И, находящийся в Бангкоке на министерском совещании АСЕАН, заявил, что в четверг у него запланирована встреча с госсекретарем США Майком Помпео, следует из сообщения внешнеполитического ведомства КНР.

"Завтра у нас с госсекретарем США Помпео запланирована встреча, это очень важный шанс для контакта между двумя сторонами", - заявил Ван И на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Таиланда. Заявление китайского министра опубликовано на сайте МИД КНР.

Ван И выразил надежду на то, что в ходе встречи стороны, придерживаясь искренней и конструктивной позиции, проведут обстоятельный обмен мнениями, смогут надлежащим образом урегулировать существующие разногласия, а также обсудят возможности сотрудничества и приложат усилия для выстраивания стабильных китайско-американских отношений.

"Возобновление торгово-экономических переговоров США и Китая вновь подтвердило, что неважно, сколько сложных вопросов и острых противоречий существует между двумя странами, сторонам по-прежнему нужно проводить встречи лицом к лицу, сообща искать решения для существующих проблем", - добавил Ван И.