Премьер Молдавии планирует обсудить с Медведевым экспорт и поставки газа

КИШИНЕВ, 31 июл — РИА Новости. Глава кабмина Молдавии Майя Санду сообщила, что планирует в сентябре встретиться с премьером РФ Дмитрием Медведевым, чтобы обсудить вопросы поставок газа и экспорта молдавских товаров на российский рынок.

"Детали моего визита в Москву пока не обсуждались, думаю, что он будет на уровне премьер-министров. Визит в Россию запланирован на сентябрь", - сообщила Санду в эфире телеканала Moldova 1.

Премьер отметила, что молдавская сторона надеется улучшить условия экспорта товаров для тех компаний, которые хотят поставлять свою продукцию на российский рынок.

"Нам нужно обсудить тему поставки газа, поскольку заканчивается срок действующего контракта, мы хотим продолжить обсуждение темы экспорта в РФ, возможно, нам удастся избавиться от тарифных барьеров в области экспорта, появившихся после подписания Молдавией соглашения с ЕС", - добавила Санду.