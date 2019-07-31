В Бельгии изымают из продажи куриные яйца с опасными токсинами

БРЮССЕЛЬ, 31 июл – РИА Новости. Новый скандал с выявлением токсичных веществ в куриных яйцах разгорается в Бельгии, из продажи в крупнейших торговых сетях изымают продукцию, которая реализовывалась как экологическая чистая, работа одной из ферм приостановлена.

"Отзыв куриных яиц, продукции компании E. K. E., реализовывавшихся в торговых сетях под несколькими марками "био". Во время проверки было обнаружено небольшое превышение содержания диоксинов и полихлорированных дифенилов (ПХД) в органических яйцах", - говорится в сообщении федерального агентства по безопасности пищевой промышленности (AFSCA).

Яйца продавались в пяти торговых сетях под семью различными брендами.

"Компания E. K. E. просит потребителей не употреблять эти продукты и возвращать их в пункты продажи", - говорится в сообщении. Отзыв затронул партии общей численностью 75 тысяч яиц.

Власти приостановили работу одной из ферм, поставляющих яйца предприятию. Подозрение пало на ферму Willy Poesmans в провинции Лимбург. Поставлялась ли эта продукция на экспорт, пока не известно.

В июле-августе 2017 года в Бельгии и еще 24 странах Евросоюза разразился "яичный кризис", вызванный появлением на прилавках магазинов яиц и продуктов на их основе, зараженных инсектицидом фипронил.

Его наличие было первоначально установлено в яйцах, поставляемых в торговую сеть бельгийскими и голландскими птицеводческими хозяйствами. Фипронил используют для лечения куриц-несушек от вшей, однако по европейским нормам применять это вещество в птицеводческих хозяйствах, чья продукция ориентирована на потребительский рынок, запрещено. Частое употребление яиц, содержащих данный инсектицид, опасно для здоровья.