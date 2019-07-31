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РИА Новости

В Бельгии изымают из продажи куриные яйца с опасными токсинами

Вчера, 21:34
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПроверка качества яиц на овоскопе
Проверка качества яиц на овоскопе
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Проверка качества яиц на овоскопе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 31 июл – РИА Новости. Новый скандал с выявлением токсичных веществ в куриных яйцах разгорается в Бельгии, из продажи в крупнейших торговых сетях изымают продукцию, которая реализовывалась как экологическая чистая, работа одной из ферм приостановлена.
"Отзыв куриных яиц, продукции компании E. K. E., реализовывавшихся в торговых сетях под несколькими марками "био". Во время проверки было обнаружено небольшое превышение содержания диоксинов и полихлорированных дифенилов (ПХД) в органических яйцах", - говорится в сообщении федерального агентства по безопасности пищевой промышленности (AFSCA).
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Яйца продавались в пяти торговых сетях под семью различными брендами.
"Компания E. K. E. просит потребителей не употреблять эти продукты и возвращать их в пункты продажи", - говорится в сообщении. Отзыв затронул партии общей численностью 75 тысяч яиц.
Власти приостановили работу одной из ферм, поставляющих яйца предприятию. Подозрение пало на ферму Willy Poesmans в провинции Лимбург. Поставлялась ли эта продукция на экспорт, пока не известно.
В июле-августе 2017 года в Бельгии и еще 24 странах Евросоюза разразился "яичный кризис", вызванный появлением на прилавках магазинов яиц и продуктов на их основе, зараженных инсектицидом фипронил.
Его наличие было первоначально установлено в яйцах, поставляемых в торговую сеть бельгийскими и голландскими птицеводческими хозяйствами. Фипронил используют для лечения куриц-несушек от вшей, однако по европейским нормам применять это вещество в птицеводческих хозяйствах, чья продукция ориентирована на потребительский рынок, запрещено. Частое употребление яиц, содержащих данный инсектицид, опасно для здоровья.
Диоксины могут вызывать образование злокачественных опухолей, психические расстройства и ослабление иммунитета. Диоксины поступают в окружающую среду с продуктами или отходами многочисленных производств, уже ничтожно малое количество этих веществ представляет опасность для живых организмов.
Заведующий Лабораторией молекулярной микробиологии СПбПУ Константин Северинов
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