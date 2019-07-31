В Москве водителей предупредили об ограничениях движения на День ВДВ

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Ограничения движения транспорта будут действовать на дорогах столицы в день празднования 89-й годовщины образования Воздушно-десантных войск РФ, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.
"Второго августа будет ограничено движение транспорта, в том числе и общественного: с 06.00 часов до 16.00 часов по улице Ильинка от Биржевой площади до Красной площади; с 07.00 часов до 16.00 часов по площади Васильевский спуск", - говорится в сообщении ведомства на странице "ВКонтакте".
Столичная Госавтоинспекция просит заранее выбирать альтернативные маршруты движения.
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