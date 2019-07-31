Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-31T21:23Z
https://ria.ru/20190731/1557059107.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/152579/79/1525797920_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_1e7e2b67d127ee69da2898a69863bf2c.jpg
РИА Новости

В Москве водителей предупредили об ограничениях движения на День ВДВ

Вчера, 21:23
625
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкКурсант Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова на Красной площади в Москве во время празднования Дня Воздушно-десантных войск. 2 августа 2018
Курсант Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова на Красной площади в Москве во время празднования Дня Воздушно-десантных войск. 2 августа 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Ограничения движения транспорта будут действовать на дорогах столицы в день празднования 89-й годовщины образования Воздушно-десантных войск РФ, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.
"Второго августа будет ограничено движение транспорта, в том числе и общественного: с 06.00 часов до 16.00 часов по улице Ильинка от Биржевой площади до Красной площади; с 07.00 часов до 16.00 часов по площади Васильевский спуск", - говорится в сообщении ведомства на странице "ВКонтакте".
Столичная Госавтоинспекция просит заранее выбирать альтернативные маршруты движения.
Мемориал с цветами во время праздничных мероприятий ко Дню Воздушно-десантны войск на Украине. Архивное фото
3 августа 2018, 02:51
СМИ: на Украине массово отметили "неправильный" День ВДВ
1301002
Обсудить 1
Воздушно-десантные войска РоссииМоскваОбщество
Рекомендуем
Дмитрий Разумков
Глава партии Зеленского прокомментировал закон о государственном языке
РИА
Новости
Режиссер Константин Богомолов
Богомолов раскритиковал организаторов незаконных митингов в Москве
В Воронеже нашли пропавшего десятилетнего мальчика живым
Герб Федеральной резервной системы США
Рубль остается в плюсе к доллару и евро после решения ФРС снизить ставку
Лента
новостей
Дом Правительства РФ
Правительство предложило внести изменения в закон о связи
Труба для строительства газопровода Nord Stream 2
В России оценили позицию комитета сената США по "Северному потоку — 2"
Опубликован первый снимок от новой космической обсерватории "Спектр-РГ"
Проверка качества яиц на овоскопе
В Бельгии изымают из продажи куриные яйца с опасными токсинами
Молдавский политический и государственный деятель Майя Санду
Премьер Молдавии планирует обсудить с Медведевым экспорт и поставки газа
Уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова
Денисову вызвали на допрос в Генпрокуратуру Украины
Главное здание ФРС США
Глава ФРС не исключил дальнейшего понижения базовой ставки
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание по вопросу О ходе реализации национальных проектов (программ) на территории Республики Крым и г. Севастополя в части здравоохранения, образования и культуры
Медведев прокомментировал лесные пожары в регионах
Плотина Бурейской ГЭС на реке Бурее в Бурейском районе Амурской области
Бурейская и Зейская ГЭС продолжают сдерживать паводок на Дальнем Востоке
Герб Федеральной резервной системы США
ФРС впервые за десять лет снизила базовую ставку
Президент Украины Владимир Зеленский посетил город Черкассы. 31 июля 2019
"Кто главный здесь?" Зеленского возмутил прием в Черкасской области
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:02В сенате утвердили Хайтена на пост замглавы комитета начальников штабов
01:52В Ираке заявили, что ждут Лаврова с визитом в октябре
01:46США и Бразилия начали переговоры по соглашению о свободной торговле
01:43В Приморье обнаружили разбившийся в 1941 году бомбардировщик ДБ-3
01:41На Кольцевой линии московского метро появится новая станция
01:36Госсекретарь США призвал к выработке всеобъемлющей сделки с Ираном
01:34Минобороны привело примеры героизма советских солдат в боях за Каунас
01:32В Судане сообщили о задержании бойцов спецназа, стрелявших в демонстрантов
01:28В Египте разрешили бесплатно фотографировать достопримечательности
01:22Минобороны опубликовало данные о лагерях смерти в Литве времен войны
01:20Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране
01:11В ООН призвали привлечь к ответственности организаторов теракта в Нигерии
01:03В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типа
00:58Жириновский назвал причину возникновения пожаров в Сибири
00:58Трамп раскритиковал решение Федрезерва США снизить базовую ставку
00:52Генсеку ООН направили просьбу расследовать авиаудары по больницам в Сирии
00:43Американский сенат утвердил нового постпреда при ООН
00:38Президент Бразилии пошутил, что все больше влюбляется в Трампа
00:29Глава МИД Ирана объяснил, почему США ввели против него санкции
00:24Число жертв обстрела в Алеппо возросло до четырех человек, сообщают СМИ
Лента новостейМолния