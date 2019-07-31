СМИ сообщили о смерти сына бен Ладена

Ранее США объявили награду до одного миллиона долларов за информацию о Хамзе бен Ладене. Против него также действуют санкции США. По информации госдепартамента, он официально состоит в рядах "Аль-Каиды"* с августа 2015 года и выступает с призывами к атакам против столиц западных стран, в том числе к "мести против США и американцев".