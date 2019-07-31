Глава партии Зеленского прокомментировал закон о государственном языке

КИЕВ, 31 июл – РИА Новости. Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что будет говорить в Верховной раде по-украински, однако переходить полностью на один язык считает неправильным.

Ранее Разумков не исключил, что жители Донбасса могут получить более широкие права на использование в регионе русского языка.

"Исключительно на украинском, наверное, не буду никогда говорить, потому что у нас человек имеет право говорить и на русском, и на украинском, и на английском. Говорить исключительно на одном языке будет неправильно, неэффективно и некорректно", - приводит слова Разумкова издание "Украинская правда" в среду.

При этом он подчеркнул, что когда он будет депутатом, то будет "использовать украинский язык, потому что это требование закона".

На Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", подписанный в мае Петром Порошенко, занимавшим тогда пост главы государства. В апреле победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский пообещал провести тщательный анализ закона о госязыке на предмет соответствия конституции страны. Зеленский отметил, что закон был принят "без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью". Закон предусматривает использование исключительно украинского языка почти во всех сферах жизни.