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РИА Новости

В Малайзии призвали отказаться от обвинений против России по делу MH17

Вчера, 21:05
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийМесто крушения малайзийского Boeing 777 в Донецкой области
Место крушения малайзийского Boeing 777 в Донецкой области
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдалла призвал прекратить обвинять Россию в крушении Boeing MH17.
Дипломат отметил, что Куала-Лумпур обеспокоен происходящим вокруг расследования инцидента.
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"Малайзия призывает всех участников расследования оставаться максимально беспристрастными и дать нам возможность изучить все материалы дела", — цитируют Абдаллу "Известия".
Глава МИД также призвал провести открытое расследование трагедии. Дипломат подчеркнул, что участвующие в расследовании страны отказывают малайзийским представителям в полном доступе к материалам дела. По его мнению, это означает, что от Куала-Лумпур могут скрывать некоторые детали.
Абдалла отметил, что расследование еще не закончено, а западные страны уже выступают с обвинениями и даже называют имена причастных.
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По словам министра, отношения России и Малайзии не ухудшились, поскольку в Москве и в Куала-Лумпур придерживаются схожих точек зрения по поводу крушения Boeing.
Ранее премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад раскритиковал позицию США, Нидерландов и Австралии по катастрофе MH17. По его словам, эти страны не заинтересованы в установлении реальных причин крушения самолета, а просто решили возложить ответственность на Россию.

Крушение MH17

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение в 2014 году. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.
Украинские власти обвинили в катастрофе ополченцев, однако те заявили, что не обладают средствами, позволяющими сбивать самолеты на такой высоте.
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Позже совместная следственная группа, которая проводит расследование под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России, представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что воздушное судно сбили из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде российских Вооруженных сил из Курска.
Заместитель генпрокурора России Николай Винниченко отмечал, что Москва передала Амстердаму не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета, поразившая самолет, принадлежала Украине, однако следственная группа проигнорировала эту информацию.
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"Шила в мешке не утаишь". Правда о катастрофе МН17 выходит наружуПремьер Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что нет доказательств вины России в катастрофе малайзийского Boeing на Украине в 2014 году. Эксперт Араик Степанян в эфире радио Sputnik высказал мнение, что истинная картина катастрофы в скором времени начнет проясняться.
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MH17. РасследованиеМалайзияРоссияВ мире
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31 июля, 21:14
Агент Госдепа
9433016199
Законное желание Малайзии, знать правду. Кто убил их граждан? Доказательства есть, однако те кто "ведет" расследование, игнорируют их, тем самым совершают преступление, помогая преступникам заметать следы.
31 июля, 21:26
Иван Сусанин28
20302007
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