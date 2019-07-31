В Малайзии призвали отказаться от обвинений против России по делу MH17

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдалла призвал прекратить обвинять Россию в крушении Boeing MH17.

Дипломат отметил, что Куала-Лумпур обеспокоен происходящим вокруг расследования инцидента.

"Малайзия призывает всех участников расследования оставаться максимально беспристрастными и дать нам возможность изучить все материалы дела", — цитируют Абдаллу "Известия".

Глава МИД также призвал провести открытое расследование трагедии. Дипломат подчеркнул, что участвующие в расследовании страны отказывают малайзийским представителям в полном доступе к материалам дела. По его мнению, это означает, что от Куала-Лумпур могут скрывать некоторые детали.

Абдалла отметил, что расследование еще не закончено, а западные страны уже выступают с обвинениями и даже называют имена причастных.

По словам министра, отношения России и Малайзии не ухудшились, поскольку в Москве и в Куала-Лумпур придерживаются схожих точек зрения по поводу крушения Boeing.

Ранее премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад раскритиковал позицию США, Нидерландов и Австралии по катастрофе MH17. По его словам, эти страны не заинтересованы в установлении реальных причин крушения самолета, а просто решили возложить ответственность на Россию.

Крушение MH17

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение в 2014 году. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.

Украинские власти обвинили в катастрофе ополченцев, однако те заявили, что не обладают средствами, позволяющими сбивать самолеты на такой высоте.

Позже совместная следственная группа, которая проводит расследование под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России, представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что воздушное судно сбили из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде российских Вооруженных сил из Курска.