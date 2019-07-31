В Малайзии призвали отказаться от обвинений против России по делу MH17

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдалла призвал прекратить обвинять Россию в крушении Boeing MH17.
Дипломат отметил, что Куала-Лумпур обеспокоен происходящим вокруг расследования инцидента.
"Малайзия призывает всех участников расследования оставаться максимально беспристрастными и дать нам возможность изучить все материалы дела", — цитируют Абдаллу "Известия".
Глава МИД также призвал провести открытое расследование трагедии. Дипломат подчеркнул, что участвующие в расследовании страны отказывают малайзийским представителям в полном доступе к материалам дела. По его мнению, это означает, что от Куала-Лумпур могут скрывать некоторые детали.
Абдалла отметил, что расследование еще не закончено, а западные страны уже выступают с обвинениями и даже называют имена причастных.
По словам министра, отношения России и Малайзии не ухудшились, поскольку в Москве и в Куала-Лумпур придерживаются схожих точек зрения по поводу крушения Boeing.
Ранее премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад раскритиковал позицию США, Нидерландов и Австралии по катастрофе MH17. По его словам, эти страны не заинтересованы в установлении реальных причин крушения самолета, а просто решили возложить ответственность на Россию.
Крушение MH17
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение в 2014 году. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.
Украинские власти обвинили в катастрофе ополченцев, однако те заявили, что не обладают средствами, позволяющими сбивать самолеты на такой высоте.
17 июля, 08:00Пять лет крушению малайзийского "Боинга" в Донбассе
Позже совместная следственная группа, которая проводит расследование под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России, представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что воздушное судно сбили из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде российских Вооруженных сил из Курска.
Заместитель генпрокурора России Николай Винниченко отмечал, что Москва передала Амстердаму не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета, поразившая самолет, принадлежала Украине, однако следственная группа проигнорировала эту информацию.
31 мая, 13:24"Шила в мешке не утаишь". Правда о катастрофе МН17 выходит наружуПремьер Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что нет доказательств вины России в катастрофе малайзийского Boeing на Украине в 2014 году. Эксперт Араик Степанян в эфире радио Sputnik высказал мнение, что истинная картина катастрофы в скором времени начнет проясняться.