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РИА Новости

ФРС впервые за десять лет снизила базовую ставку

Вчера, 21:00
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© AP Photo / Carolyn KasterГерб Федеральной резервной системы США
Герб Федеральной резервной системы США
© AP Photo / Carolyn Kaster
Герб Федеральной резервной системы США. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 30-31 июля впервые за десять лет понизила базовую процентную ставку — на 25 базисных пунктов (0,25 п. п.), до уровня в 2-2,25% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.
Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.
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Многие годы ФРС либо сохраняла, либо повышала ставку. В 2007-2008 годах ФРС понижала ставку до тех пор, пока та не достигла минимальной отметки в 0-0,25% в декабре 2008-го. В 2018 году Федрезерв повышал ставку четыре раза — в марте, июне, сентябре и декабре. Последний раз ставка была повышена в декабре 2018 года на 0,25 процентного пункта, до 2,25-2,5% годовых.
ФРС отметила, что решение о снижении диапазона процентной ставки связано с глобальным экономическим развитием, а также слабой инфляцией. По мнению регулятора, снижение ставки поддержит рост экономической активности, рынок труда и инфляцию вблизи целевого уровня в два процента, он также отметил сохраняющуюся неопределенность. Большинство членов комитета проголосовали в пользу снижения ставки на 25 базисных пунктов, при этом за сохранение высказались двое представителей.
В релизе регулятора также отмечается, что ФРС продолжит отслеживать статданные по рынку труда, инфляции, а также будет обращать внимание на состояние мировой экономики и действовать в соответствии с экономической ситуацией в США. Следующее заседание ФРС состоится 17-18 сентября.
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Большое влияние на действия американского финансового регулятора оказывают, в частности, решения европейского Центробанка. На последнем заседании в июне он сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне ноль процентов. При этом на рынке возросли ожидания, что ЕЦБ может и снизить ставку до минус 0,5% в сентябре.
В результате столь низких ставок американская нацвалюта, а значит, и товары, производимые в США, теряют конкурентные преимущества.
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Федеральная резервная система СШАСШАЭкономика
Популярные комментарии
"...Хочешь сто мильонов? Да бери усе, я себе еще нарисую!"
31 июля, 23:01
ssidorjan1919
420006
Когда у нас будут такие же ставки?
31 июля, 23:06
Григорий .
531001
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