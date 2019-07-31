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РИА Новости

Власти Франции предъявили трем экстремистам обвинение в подготовке теракта

Вчера, 21:01
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Власти Франции предъявили обвинение в подготовке террористического нападения трем экстремистам, которые познакомились в тюрьме, сообщает газета Parisien.
Двое из обвиняемых до сих пор отбывают тюремные сроки. По мнению полиции, нападение планировалось осуществить после предстоящего в августе освобождения 21-летнего Зубейра С. (Zoubeir C.), который в 2014 году состоял в рядах террористической группировки "Джебхат ан-Нусра*" в Сирии и был приговорен к шести годам тюрьмы.
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Лидером ячейки следователи считают 27-летнего Матье С. (Matthieu C.), осужденного за оправдание терроризма.
Третий обвиняемый 42-летний Сильвен Д. (Sylvain D), ранее служивший во французском Иностранном легионе, находится на свободе. Предполагается, что он должен был встретиться с освобожденным Зубейром и устроить нападение, цель которого еще не была определена.
* запрещенная в России террористическая организация
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