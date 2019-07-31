Власти Франции предъявили трем экстремистам обвинение в подготовке теракта

Двое из обвиняемых до сих пор отбывают тюремные сроки. По мнению полиции, нападение планировалось осуществить после предстоящего в августе освобождения 21-летнего Зубейра С. (Zoubeir C.), который в 2014 году состоял в рядах террористической группировки "Джебхат ан-Нусра*" в Сирии и был приговорен к шести годам тюрьмы.